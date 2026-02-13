«Νευρίασα με το κόψιμο της Ελένης Τσολάκη. Η Κατερίνα Καραβάτου είναι μια ιδιαίτερη παρουσιάστρια», ατάκες που θα συζητηθούν από τη Μαρία Ηλιάκη

Τη δική της ξεχωριστή διαδρομή έχει διαγράψει η Μαρία Ηλιάκη στην ελληνική τηλεόραση, ενώ ταυτόχρονα έχει δημιουργήσει με τον σύντροφό της της ζωής της, Στέλιο Μανουσάκη μία υπέροχη οικογένεια.

Πάτρα: Κεντρική Καρναβαλούπολη στα Υψηλά Αλώνια το Σάββατο ΦΩΤΟ

Η γνωστή παρουσιάστρια έδωσε μία εφ’ όλης της ύλης αποκαλυπτική συνέντευξη στο zappit.gr και τον Γιώργο Σκρομπόλα και μίλησε για όλα. Η Μαρία Ηλιάκη αναφέρθηκε τόσο συμπαρουσιαστή της εκπομπή «Νωρίς νωρίς» στην ΕΡΤ1, Κρατερό Κατσούλη όσο και στον Νίκο Μουτσινά, την Κατερίνα Καινούργιου και τη Ρούλα Κορομηλά. Παράλληλα, μίλησε και για τον γάμο της.

«Eίναι πολύ συγκεκριμένη η ώρα που ξυπνάω. Tο ξεκίνησα 4.30… Τώρα που αισθάνομαι μια μεγαλύτερη σιγουριά και κοιμάμαι και στην ώρα μου… ξυπνάω 5 παρά 20. Ευλαβικό δεκάλεπτο. Eίμαι ντυμένη από το προηγούμενο βράδυ, οριακά έρχομαι με τις πιτζάμες. Πλένω τα δόντια μου, παίρνω τον καφέ μου και τα υπόλοιπα τα έχω στην τσάντα μου για να τα κάνω εδώ. Ετοιμάζομαι με πολύ ησυχία αυτή την ώρα γιατί ούτε τον άντρα μου θέλω να ξυπνήσω, ούτε την Κατερίνα. Οπότε, ξέρεις, πάω, το πάω σιγά σιγά. Έχουν υπάρξει δύο φορές που με έχει καταλάβει η μικρή και την ακούω μέσα να νιαουρίζει, να μουρμουρίζει και να λέει τα διάφορα τα δικά της και έχω κάτσει ακίνητη, δεν αναπνέω σχεδόν και περιμένω να δω, θα κοιμηθεί;», περιέγραψε η Μαρία Ηλιάκη την καθημερινή της πρωινή ρουτίνα για να πάει στην εκπομπή «Νωρίς νωρίς» που παρουσιάζει στην ΕΡΤ1 μαζί με τον Κρατερό Κατσούλη.

«Με τον Κρατερό μπορεί να νομίζετε ότι γνωριζόμαστε πολύ, αλλά δεν γνωριζόμαστε, γνωριζόμαστε πολύ λίγο. Εγώ δηλαδή είχα φιλική σχέση και χρόνια συνεργασία με την Κατερίνα Καραβάτου. Με τον Κρατερό είχαμε επαφές κοινωνικά, δεν τον ήξερα σαν άνθρωπο», διευκρίνισε ακόμα η γνωστή παρουσιάστρια.

Στη συνέχεια η Μαρία Ηλιάκη αποκάλυψε ότι τα χρόνια που έλειπε από την τηλεόραση, της γινόντουσαν πολλές τηλεοπτικές προτάσεις: «Μου είχαν γίνει προτάσεις τα προηγούμενα χρόνια που δεν μου άρεσαν, γιατί ήταν για πράγματα που είχα ξανακάνει. Ξέρεις, σχολιαστικές εκπομπές και αυτά που εγώ πλέον δεν ήθελα να το ξανακάνω. Δεν άντεχα, αισθανόμουν ότι στέγνωσα, δεν ήθελα άλλο. Οπότε είχα πει όχι. Είχα κάνει και κάποια δοκιμαστικά για τηλεπαιχνίδια, ας πούμε είχα κάνει δοκιμαστικό για το “5Χ5”, που μετά το έκανε ο Θάνος Κιούσης. Αυτό θα μου άρεσε να το είχα κάνει τότε. Νομίζω θα ήταν ωραία έτσι διέξοδος για μένα το τηλεπαιχνίδι. Θα ήταν κάτι το οποίο δεν είχα ξανακάνει. Δεν έκατσε αυτό τότε. Ήθελαν άντρα παρουσιαστή από ό,τι κατάλαβα».

«Όταν βλέπω συναδέλφους να κόβονται στη μέση της σεζόν, πραγματικά δεν στεναχωριέμαι απλά, κάπως νευριάζω κιόλας. Και κάπως νευρίασα κιόλας και με το κόψιμο της Ελένης Τσολάκη. Γιατί αισθάνομαι ότι τις κοπέλας σαν να της είπαν έλα για να φύγεις. Δηλαδή γιατί; Την έκανες την επιλογή, στήριξέ τη βρε άνθρωπε, όποιος και να ‘ναι… δεν ξέρω ποιος την πήρε την απόφαση. Αλλά γιατί δεν το στηρίζεις το προϊόν; Δηλαδή ας τον φτάσει μέχρι τέλους. Δεν είναι ωραίο. Και για την Ελένη σαν επαγγελματίας ξαφνικά να φεύγει μόνο αυτή και να μένουν όλοι οι υπόλοιποι», σχολίασε ακόμα για την Ελένη Τσολάκη.

«Η Κατερίνα Καραβάτου είναι μια ιδιαίτερη παρουσιάστρια με την καλή έννοια. Δηλαδή η Κατερίνα είναι στρατιώτης. Και νομίζω ότι το έχει αποδείξει, έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα και αυτό που της ανέθεσαν τώρα, σε αυτή τη δύσκολη στιγμή και έτσι όπως έγινε, πιστεύω ότι θα το φέρει εις πέρας με πολύ αξιοπρέπεια. Είναι πολύ δουλευταρού και πολύ τίμια. Τι πάμε να συγκρίνουμε;», δήλωσε παράλληλα η Μαρία Ηλιάκη.

Η συνεργασία με τη Ρούλα Κορομηλά και το «Δέστε τους»

«Πέρασα πάρα πολύ ωραία με τη Ρούλα. Είχαμε και συγκρούσεις γιατί διαφωνούσαμε σε πράγματα πάνω στη δουλειά. Η Ρούλα μ’ αγαπούσε, ακόμα πιστεύω μ’ αγαπάει, αν κι έχουμε καιρό να μιλήσουμε… Ήμουν ο δικός της άνθρωπος. Διαφωνούσαμε γιατί μπορεί κάτι να της έλεγα και να μην της άρεσε, κάτι να μου έλεγε αυτή και να μην μου άρεσε εμένα. Μου έλεγε τότε “μιλάς πάρα πολύ. Σταμάτα, μη μιλάς τόσο πολύ. Σταμάτα, μ’ έχεις ζαλίσει”. Αλλά δεν είχαμε κάποιο καυγά να πεις ότι ήρθαμε ποτέ σε απόλυτη ρήξη», εξομολογήθηκε μεταξύ άλλων η γνωστή παρουσιάστρια για τη συνεργασία της με τη Ρούλα Κορομηλά.

Επίσης η Μαρία Ηλιάκη θυμήθηκε τη συνεργασία της με τον Νίκο Μουτσινά και την Κατερίνα Καινούργιου στην εκπομπή «Δέστε τους».

«Δεν έχω άσχημες αναμνήσεις από το “Δέστε τους”. Ήμασταν παραπάνω αυθόρμητοι απ’ όσο θα έπρεπε. Ας πούμε η στήλη με τα ρούχα πιστεύω δεν θα μπορούσε να σταθεί. Το “Δέστε τους” δεν θα μπορούσε με τίποτα να γίνει σήμερα. Νομίζω το ‘χει πει κι ο Νίκος αυτό. Και η Κατερίνα. Δηλαδή συμφωνούμε όλοι σ’ αυτό, ότι τώρα δεν θα μπορούσαμε να λέμε τα ίδια πράγματα. Και καλώς δεν θα μπορούσαμε. Τα λέγαμε τότε. Τώρα φτάνει. Ήμασταν παρέα και πίσω από τις κάμερες. Άσχετα αν μετά γίναμε για λίγο μπάχαλο… αλλά τότε ναι. Περνάγαμε πολύ ωραία», είπε.

«Όταν είχα πάει καλεσμένη στην Κατερίνα Καινούργιου, το είχαμε συζητήσει αυτό. Δεν θυμόμαστε και οι δύο για ποιο λόγο είχε υπάρξει… Γιατί κυρίως για μας τις δύο γράφανε. Και όντως κάτι είχε γίνει τώρα, αλλά δε θυμάμαι να σου πω τι είχε γίνει. Φαντάζομαι ότι αν δεν ήταν κάτι πάρα πολύ σοβαρό θα το θυμόμασταν και οι δύο, και δεν θα είχαμε ξαναμιλήσει μετά η μία στην άλλη. Οπότε μάλλον ήταν μια βλακεία αυτό που είχε γίνει τότε», ξεκαθάρισε στη συνέχεια.

«Με τον Νίκο Μουτσινά μετά το “Δέστε τους” απλά απομακρυνθήκαμε. Παρα-απομακρυνθήκαμε. Εντάξει, τώρα περασμένα ξεχασμένα, άστα, γιατί τώρα ξαναμιλάμε πάλι. Οπότε, ναι, έχουμε ανταλλάξει κάτι κουβεντούλες. Τώρα μου ‘πε να πάω να τον δω στο θέατρο, του λέω “Δεν θά ‘ρθω”. Μου λέει “Έλα μωρέ, να με δεις”, του λέω “Καλά, θα δω, θα το σκεφτώ”», αποκάλυψε ακόμα η Μαρία Ηλιάκη.

Η σχέση με τον Στέλιο Μανουσάκη και η εγκυμοσύνη

«Είχα μία υπέροχη εγκυμοσύνη, εκτός από τους τρεις πρώτους μήνες που έκανα εμετούς και λοιπά, αλλά μετά, τι να σου πω; Ήμουν και στην Ελβετία που νομίζω έπαιξε ρόλο γιατί ήμουν σ’ ένα μικρό χωριουδάκι που ήταν όλα ήσυχα, έβγαινα άκουγα τα πουλάκια, πήγαινα βόλτες στα δάση, χιόνιζε, καθόμουνα κοίταζα τα τα χιόνια.

Ο άντρας μου ήταν γυναικολόγος οπότε ήμουνα, αισθανόμουνα πολύ μεγάλη ασφάλεια αν και ήμουνα σε ξένη χώρα είχα το γιατρό δίπλα μου. Δεν άκουγα το παιδί του ‘λεγα “Σήκω, πάμε”, “Πού να πάμε; Ν’ ανοίξουμε το νοσοκομείο να κάνουμε έναν υπέρηχο;”, «Μα είσαι τρελή;» μου ‘λεγε εκείνη. “Πάμε, πάμε, πάμε γιατί του λέω έχω καιρό να τη νιώσω”. Πηγαίναμε, ανοίγαμε, κάναμε τους υπερήχους μας, με γυρνούσαμε μετά σπίτι. Ε, ήταν υπέροχη περίοδος η εγκυμοσύνη», εξομολογήθηκε για την περίοδο της εγκυμοσύνης της..

Επίσης, η Μαρία Ηλιάκη αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο να έμεναν μόνιμα με τον αγαπημένο της στην Ελβετία.

«Αν μέναμε στην Ελβετία, θα μέναμε για πάντα. Δηλαδή θα μέναμε εκεί. Δεν θα γυρίζαμε, πιστεύω ποτέ πίσω. Απ’ την άλλη, από τον πρώτο καιρό που γνωριστήκαμε με τον Στέλιο, πάντα λαχταρούσαμε να γυρίσουμε. Και αυτός. Δεν ξέρω αν μας έχει βγει σε καλό ακόμα ή όχι, αυτό θα το δείξει η ιστορία. Μπορεί και να μην το δείξει γιατί ξέρεις, το κάθε νόμισμα έχει και τα καλά και τα κακά της όψης του. Προς το παρόν είμαστε πολύ χαρούμενοι εδώ. Εγώ χαίρομαι γιατί μπορώ και δουλεύω. Δηλαδή στην Ελβετία δεν θα μπορούσα να κάνω πολλά πράγματα. Ενώ εδώ είναι ο χώρος μου… με ξέρει ο κόσμος.

Δηλαδή μπορώ επιτέλους και κάνω πάλι τη δουλειά που, γιατί εγώ την αγαπάω την τηλεόραση. Αυτό κάνω 25 χρόνια, μπρος μπρος και πίσω. Ο Στέλιος έχει βρει και αυτός τα πατήματά του ως γιατρός εδώ, είναι ένας πολύ καλός γιατρός, ήμουνα εγώ πάρα πολύ σίγουρη ότι ο Στέλιος θα πάει πολύ καλά, οπότε προς το παρόν δεν το έχουμε μετανιώσει».

Τέλος, η γνωστή παρουσιάστρια στην ίδια συνέντευξη εξομολογήθηκε ότι της λείπει η μητέρα της, η οποία έχει «φύγει» από τη ζωή εδώ και 12 χρόνια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



