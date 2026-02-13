Πάτρα: Κεντρική Καρναβαλούπολη στα Υψηλά Αλώνια το Σάββατο ΦΩΤΟ

Οι Καρναβαλουπόλεις της φετινής διοργάνωσης ολοκληρώνονται με την Κεντρική Καρναβαλούπολη στην καρδιά της Πάτρας, στην πλατεία που παραδοσιακά έχει συνδεθεί εδώ και χρόνια μαζί τους.

Πάτρα: Κεντρική Καρναβαλούπολη στα Υψηλά Αλώνια το Σάββατο ΦΩΤΟ
13 Φεβ. 2026 15:56
Pelop News

Μια τελευταία ευκαιρία για μικρούς και μεγάλους να ταξιδέψουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο προσφέρει το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στις 11πμ στα Υψηλά Αλώνια το Καρναβάλι των Μικρών, μια μέρα πριν την κορύφωσή του με την Μεγάλη Παρέλασή του.

Οι Καρναβαλουπόλεις της φετινής διοργάνωσης ολοκληρώνονται με την Κεντρική Καρναβαλούπολη στην καρδιά της Πάτρας, στην πλατεία που παραδοσιακά έχει συνδεθεί εδώ και χρόνια μαζί τους.

Το Καρναβάλι των Μικρών, το Καρναβάλι της Χαράς και της Ελπίδας δίνει το μεγάλο ραντεβού στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων και επιφυλάσσει σε μικρούς και μεγάλους γερές δόσεις αυθεντικής αποκριάτικης διασκέδασης και ανεμελιάς  δίνοντάς τους μια θαυμάσια ευκαιρία να το ρίξουν έξω και να κάνουν την απαραίτητη καρναβαλική προθέρμανση ενόψει της Παρέλασης της Κυριακής.

Τα Υψηλά Αλώνια μεταμορφώνονται σε έναν μαγικό παιδότοπο για να υποδεχτούν τους μεγάλους πρωταγωνιστές, τους Μικρούς!

Η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας, καλεί μικρούς και μεγάλους να γιορτάσουμε όλοι μαζί τη μεγάλη γιορτή των παιδιών με τον δικό τους ανεπανάληπτο τρόπο.

Οι δράσεις της Κεντρικής Καρναβαλούπολης

Παράσταση θεάτρου μαριονέτας με τίτλο «Τεχνοβάτες» και παράσταση γιγαντόκουκλας με τίτλο «Λεβάρ, ένας δράκος συναισθήματα γεμάτος». Ομάδα κουκλοθέατρου «Μαριονέτες Τζίκας»

Θεατρική παράσταση με τίτλο «Όλα συνδέονται ή Μόλυνση – Ξεμόλυνση», μια πολυτεχνική παράσταση που συνδυάζει κουκλοθέατρο, θέατρο αντικειμένων και μάσκες. Παραγωγή: Θέατρο Χωρίς Αυλαία του Δημήτρη Σιούντα.

Θεατρικό Παιχνίδι από την ομάδα Παιδαγωγών & Εμψυχωτών “ΟροΠαίδιο” (συντονίστρια: Αντριάνα Ταβαντζή): «Τα καινούργια ρούχα του βασιλιά του καρνάβαλου». Παίζουμε και με τη φαντασία μας μεταμορφώνουμε ανακυκλώσιμα υλικά, παλιά κουρέλια και φυσικά υλικά. Ένα εργαστήρι γεμάτο κίνηση και δημιουργία, εκεί όπου το παιχνίδι συναντά τη φροντίδα για το περιβάλλον

Εργαστήρια κατασκευής καρναβαλικής φιγούρας για κουκλοθέατρο από το καλλιτεχνικό εργαστήριο ARisTi’s LAB της Αρίστης Μπελαβγένη.

Παρουσία καλλιτεχνών τσίρκου: ξυλοπόδαροι, μπάλα ισορροπίας, ζογκλέρ και ξυλοπόδαρος Τζίτζικας – μασκότ του Καρναβαλιού των Μικρών, ενσαρκωμένη από τη Μαρία Βάρσου των Saltibagos.

Εκπαιδευτικό εργαστήριο καρναβαλικών κατασκευών, με περιβαλλοντική ευαισθησία

  1. Καρναβαλικό «Μπουκέτο Λουλουδιών»
  2. Λάβαρο «Καρναβαλάκι»
  3. Καρναβαλικό «Λουλουδο-λάβαρο»

Το εργαστήριο υλοποιείται από τη Δομή Προώθησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Δήμου Πατρέων.

-Καρναβαλικές χορογραφίες και χοροθεατρική παρουσίαση από 4 Σχολές Χορού

Συμμετέχουν με τα παιδικά τους τμήματα: Σχολή Χορού «Ελευθερία Τσαφούλια», Keep Dancing-Μίνα Παναγιωτοπούλου, Fuego Dance Studio-Νικόλ Δερματοπούλου

Πάτρα: Κεντρική Καρναβαλούπολη στα Υψηλά Αλώνια το Σάββατο ΦΩΤΟ Πάτρα: Κεντρική Καρναβαλούπολη στα Υψηλά Αλώνια το Σάββατο ΦΩΤΟ Πάτρα: Κεντρική Καρναβαλούπολη στα Υψηλά Αλώνια το Σάββατο ΦΩΤΟ Πάτρα: Κεντρική Καρναβαλούπολη στα Υψηλά Αλώνια το Σάββατο ΦΩΤΟ Πάτρα: Κεντρική Καρναβαλούπολη στα Υψηλά Αλώνια το Σάββατο ΦΩΤΟ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:28 Πάτρα: Στο εδώλιο γνωστός γυναικολόγος – Αναβιώνει το δράμα ζευγαριού για το θάνατο αγέννητου παιδιού
16:20 Παγκόσμια σφραγίδα στο βιολογικό ελαιόλαδο της «Bioilis»!
16:12 Η ενίσχυση των δημιουργικών επιχειρήσεων επίκεντρο του εργαστήριου και της ενημερωτικής συνάντησης του έργου “CHERRY”
16:04 Το Εφετείο επανέφερε τη λογική: Η 15ετής δικαστική περιπέτεια και η μεγάλη ανατροπή για πατρινό κατασκευαστεί
15:56 Πάτρα: Κεντρική Καρναβαλούπολη στα Υψηλά Αλώνια το Σάββατο ΦΩΤΟ
15:48 Τρίκαλα: Προσαγωγή γιαγιάς που επιτέθηκε σε διευθυντή Γυμνασίου – Δεν της άρεσαν οι βαθμοί του εγγονού της
15:40 Το Επιμελητήριο Αχαΐας στις εκδηλώσεις του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου στην Αθήνα
15:32 Θάνατος Επστάιν: Ιατροδικαστής μιλά για «πιθανό στραγγαλισμό» και ζητά επανεξέταση
15:32 Παγκράτι: Νεκρός άνδρας που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι
15:24 Πάτρα: Η ώρα του Φεστιβάλ Παιδικού Τραγουδιού στο Συνεδριακό του Πανεπιστημίου Πατρών
15:16 Συλλήψεις για κύκλωμα απάτης 10 εκατ. ευρώ στο Λούβρο – Στο μικροσκόπιο και εργαζόμενοι του μουσείου
15:11 Υπόθεση Επσταϊν: Το Δημοκρατικό μήνυμα και η θλιβερή πραγματικότητα
15:08 Δυτική Αχαΐα: Ο Γρηγόρης Αλεξόπουλος καλωσόρισε τον νέο Γενικό Γραμματέα του Δήμου Γ. Καλαντζόπουλο
15:00 Πολυπληθείς συγκεντρώσεις αγροτών: Ακηδεμόνευτος «Παναχαϊκός»
14:57 Κουτσούμπας από Σύνταγμα: «Οι εργαζόμενοι απορρίπτουν το νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις»
14:53 Πρέβεζα: Η θάλασσα «κατέλαβε» το λιμάνι – Παγκάκια μισοβυθισμένα μετά την κακοκαιρία
14:46 Γιώργος Πιτσιλής: Ιππότης του Εθνικού Τάγματος Αξίας από τη Γαλλία – Διάκριση για τη διοικητική μεταρρύθμιση και τη συνεργασία Ελλάδας-Γαλλίας
14:45 Ολοκληρώθηκε στην Πάτρα η συνάντηση ενδιαφερόμενων μερών του ευρωπαϊκού έργου WeSTEMEU
14:36 Φτάνουν τα τρακτέρ στην Αθήνα, κλείνουν δρόμοι στο Κέντρο – Πού αναμένονται προβλήματα
14:31 Παρέμβαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριου Φαρμάκη στην Hellenic Train για την απρόσκοπτη λειτουργία του Οδοντωτού
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ