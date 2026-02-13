Πάτρα: Κεντρική Καρναβαλούπολη στα Υψηλά Αλώνια το Σάββατο ΦΩΤΟ

Μια τελευταία ευκαιρία για μικρούς και μεγάλους να ταξιδέψουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο προσφέρει το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στις 11πμ στα Υψηλά Αλώνια το Καρναβάλι των Μικρών, μια μέρα πριν την κορύφωσή του με την Μεγάλη Παρέλασή του.

Οι Καρναβαλουπόλεις της φετινής διοργάνωσης ολοκληρώνονται με την Κεντρική Καρναβαλούπολη στην καρδιά της Πάτρας, στην πλατεία που παραδοσιακά έχει συνδεθεί εδώ και χρόνια μαζί τους.

Το Καρναβάλι των Μικρών, το Καρναβάλι της Χαράς και της Ελπίδας δίνει το μεγάλο ραντεβού στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων και επιφυλάσσει σε μικρούς και μεγάλους γερές δόσεις αυθεντικής αποκριάτικης διασκέδασης και ανεμελιάς δίνοντάς τους μια θαυμάσια ευκαιρία να το ρίξουν έξω και να κάνουν την απαραίτητη καρναβαλική προθέρμανση ενόψει της Παρέλασης της Κυριακής.

Τα Υψηλά Αλώνια μεταμορφώνονται σε έναν μαγικό παιδότοπο για να υποδεχτούν τους μεγάλους πρωταγωνιστές, τους Μικρούς!

Η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας, καλεί μικρούς και μεγάλους να γιορτάσουμε όλοι μαζί τη μεγάλη γιορτή των παιδιών με τον δικό τους ανεπανάληπτο τρόπο.

Οι δράσεις της Κεντρικής Καρναβαλούπολης

–Παράσταση θεάτρου μαριονέτας με τίτλο «Τεχνοβάτες» και παράσταση γιγαντόκουκλας με τίτλο «Λεβάρ, ένας δράκος συναισθήματα γεμάτος». Ομάδα κουκλοθέατρου «Μαριονέτες Τζίκας»

–Θεατρική παράσταση με τίτλο «Όλα συνδέονται ή Μόλυνση – Ξεμόλυνση», μια πολυτεχνική παράσταση που συνδυάζει κουκλοθέατρο, θέατρο αντικειμένων και μάσκες. Παραγωγή: Θέατρο Χωρίς Αυλαία του Δημήτρη Σιούντα.

–Θεατρικό Παιχνίδι από την ομάδα Παιδαγωγών & Εμψυχωτών “ΟροΠαίδιο” (συντονίστρια: Αντριάνα Ταβαντζή): «Τα καινούργια ρούχα του βασιλιά του καρνάβαλου». Παίζουμε και με τη φαντασία μας μεταμορφώνουμε ανακυκλώσιμα υλικά, παλιά κουρέλια και φυσικά υλικά. Ένα εργαστήρι γεμάτο κίνηση και δημιουργία, εκεί όπου το παιχνίδι συναντά τη φροντίδα για το περιβάλλον

–Εργαστήρια κατασκευής καρναβαλικής φιγούρας για κουκλοθέατρο από το καλλιτεχνικό εργαστήριο ARisTi’s LAB της Αρίστης Μπελαβγένη.

–Παρουσία καλλιτεχνών τσίρκου: ξυλοπόδαροι, μπάλα ισορροπίας, ζογκλέρ και ξυλοπόδαρος Τζίτζικας – μασκότ του Καρναβαλιού των Μικρών, ενσαρκωμένη από τη Μαρία Βάρσου των Saltibagos.

–Εκπαιδευτικό εργαστήριο καρναβαλικών κατασκευών, με περιβαλλοντική ευαισθησία

Καρναβαλικό «Μπουκέτο Λουλουδιών» Λάβαρο «Καρναβαλάκι» Καρναβαλικό «Λουλουδο-λάβαρο»

Το εργαστήριο υλοποιείται από τη Δομή Προώθησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Δήμου Πατρέων.

-Καρναβαλικές χορογραφίες και χοροθεατρική παρουσίαση από 4 Σχολές Χορού

Συμμετέχουν με τα παιδικά τους τμήματα: Σχολή Χορού «Ελευθερία Τσαφούλια», Keep Dancing-Μίνα Παναγιωτοπούλου, Fuego Dance Studio-Νικόλ Δερματοπούλου

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



