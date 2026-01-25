Νιφόρας για Ενωση: «Χτίζουμε σερί και βλέπουμε ψηλά»

«Είναι ένα αποτέλεσμα σημαντικό που ήλθε μέσα από την επιμονή, την πίστη μας στην ομάδα και τη καλή δουλειά που κάνουμε». Αυτά τόνισε ο έμπειρος φόργουορντ της ΑΕ Γλαύκου Εσπερου ΑΟΠΑ Πάτρας, Βασίλης Νιφόρας, σχολιάζοντας την εκτός έδρας νίκη επί του Ν.Ο. Σαρωνίδας και πρόσθεσε τα εξής: «Πλέον χτίζουμε σερί και θέλουμε να πάμε όσο ψηλότερα γίνεται στη συνέχεια του πρωταθλήματος».

Για το κλειδί της επιτυχίας στη Σαρωνίδα ο Βασίλης Νιφόρας υπογράμμισε τα εξής: «Επιβάλλαμε τον ρυθμό μας με την ηρεμία που επιδείξαμε, όταν στη ζώνη των αντιπάλων είχαμε κάποιες δυσκολίες. Αντιδράσαμε με ψυχραιμία και διαχειριστήκαμε σωστά την κατάσταση».

Για τη μίνι διακοπή που ακολουθεί για την Ένωση (επόμενο παιχνίδι «εκτός» στις 7 Φεβρουαρίου με τον Απόλλωνα, ενώ η αναμέτρηση με τον Προμηθέα 2014 αναβλήθηκε για τις 11 Φεβρουαρίου) ο Βασίλης Νιφόρας συμπλήρωσε: «Από τη μία είμαστε σε καλή κατάσταση και υπό μία έννοια θα θέλαμε να παίξουμε άμεσα γιατί έχουμε ρυθμό. Όμως από την άλλη όλα θα κριθούν από τα αποτελέσματα, αν νικήσουμε θα λέμε ότι αυτή η μίνι διακοπή θα μας ευνοήσει. Σε κάθε περίπτωση μας αρέσει να παίζουμε παιχνίδια με τις άλλες ομάδες της πόλης, που παρουσιάζουν ξεχωριστό ενδιαφέρον και αρέσουν στον κόσμο να τα παρακολουθεί. Τώρα μας απασχολεί αυτό με τον Απόλλωνα, που έχει στόχο την άνοδο. Θα είναι δύσκολο, αλλά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



