Νιγηρία: Τουλάχιστον 30 νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα

Στο θανατηφόρο δυστύχημα ενεπλάκη ημιρυμουλκούμενο, το οποίο έπεσε πάνω σε άλλο όχημα λόγω απρόσεκτης οδήγησης, προκαλώντας τον θάνατο 30 και πλέον ανθρώπων και τον σοβαρό τραυματισμό πολλών ακόμη.

09 Φεβ. 2026 17:08
Pelop News

Τροχαίο δυστύχημα στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τριάντα ανθρώπους το πρωί της Κυριακής στην πολιτεία Κάνο, στη βόρεια Νιγηρία, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών.

Όπως ανέφερε εκπρόσωπος της πολιτειακής κυβέρνησης, στο θανατηφόρο δυστύχημα ενεπλάκη ημιρυμουλκούμενο, το οποίο έπεσε πάνω σε άλλο όχημα λόγω απρόσεκτης οδήγησης, προκαλώντας τον θάνατο 30 και πλέον ανθρώπων και τον σοβαρό τραυματισμό πολλών ακόμη.

Τα θανατηφόρα τροχαία είναι ιδιαίτερα συχνά στη Νιγηρία, καθώς οι οδικές υποδομές παραμένουν ανεπαρκώς συντηρημένες και ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας εφαρμόζεται πλημμελώς.

Σύμφωνα με στοιχεία της ομοσπονδιακής τροχαίας υπηρεσίας (FRSC), το 2023 καταγράφηκαν 9.570 τροχαία δυστυχήματα στη χώρα, με απολογισμό τουλάχιστον 5.421 νεκρούς, στη μεγαλύτερη σε πληθυσμό χώρα της Αφρικής.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας Κάνο, Άμπα Καμπίρ Γιούσεφ, έδωσε εντολή να παρασχεθεί δωρεάν περίθαλψη στους τραυματίες σε νοσοκομείο, καθώς και να ληφθούν μέτρα στήριξης για τις οικογένειες των θυμάτων.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση στους οδηγούς, και ιδιαίτερα σε όσους χειρίζονται βαρέα οχήματα, να αποφεύγουν την απρόσεκτη οδήγηση.

