Νίκαια: Καταγγελίες για αστυνομική βία έξω από το Κρατικό – Τι λέει η ΟΕΝΓΕ για τα επεισόδια

Σοβαρές καταγγελίες για τα επεισόδια που σημειώθηκαν έξω από το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας διατύπωσε ο γενικός γραμματέας της ΟΕΝΓΕ Παναγιώτης Παπανικολάου, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή και σχολιάζοντας τόσο τη στάση της αστυνομίας όσο και τις εξελίξεις στον χώρο της δημόσιας υγείας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, έξω από το νοσοκομείο είχε συγκεντρωθεί μεγάλος αριθμός γιατρών και υγειονομικών σε ειρηνική κινητοποίηση, με πανό και συνθήματα. Όπως υποστήριξε, στη συνέχεια εμφανίστηκαν αστυνομικές δυνάμεις στον χώρο του νοσοκομείου, γεγονός που — κατά την περιγραφή του — οδήγησε σε ένταση και επεισόδια.

Ο κ. Παπανικολάου ανέφερε ότι από τα επεισόδια τραυματίστηκαν τέσσερις γιατροί, ενώ έκανε ειδική αναφορά σε συνάδελφό του που, όπως είπε, δέχθηκε χτυπήματα και συνελήφθη. Υποστήριξε επίσης ότι οι αστυνομικές δυνάμεις ήταν εκείνες που προχώρησαν πρώτες σε επιθετικές ενέργειες.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο γενικός γραμματέας της ΟΕΝΓΕ άσκησε κριτική στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη για ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του νοσοκομείου, κάνοντας λόγο για προβλήματα υποστελέχωσης και για αλλαγές σε οργανικές θέσεις ειδικευόμενων γιατρών που — όπως υποστήριξε — δημιουργούν πίεση στις παθολογικές κλινικές.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε καθυστερήσεις σε έργα ανακαίνισης του νοσοκομείου, επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με την άποψή του, ορισμένες παρεμβάσεις δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα και έχουν προκαλέσει επιπλέον λειτουργικά ζητήματα.

Το θέμα παραμένει ανοιχτό, με τις διαφορετικές πλευρές να δίνουν τις δικές τους εκδοχές για τα γεγονότα και τις συνθήκες που οδήγησαν στην ένταση έξω από το νοσοκομείο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



