Νίκαια: Βίαζαν ανήλικο και τον μαγνητοσκοπούσαν

«Δράστες» δύο νεαροί 19 και 21 ετών, σε βάρος των οποίων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη ύστερα από την καταγγελία μητέρας του 16χρονου θύματος

15 Φεβ. 2026 15:58
Pelop News

Δυνάμει ενταλμάτων σύλληψης τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων κατάφεραν να εντοπίσουν στη Νίκαια και να περάσουν χειροπέδες δύο νεαρούς, 19 και 21 ετών, σε βάρος των οποίων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για βιασμό και πορνογραφία ανηλίκων, ύστερα από την καταγγελία μητέρας ενός 16χρονου.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, το θύμα τον περασμένο Δεκέμβριο πήγε στο σπίτι του 19χρονου φίλου του, όπου ήταν η σύντροφός του, αλλά και ένα τρίτο άτομο. Εκεί οι τρεις ξεκίνησαν να του πετούν αυγά και ξύδι, να τον βιντεοσκοπούν, ενώ τον εξανάγκασαν και σε γενετήσιες πράξεις.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα εκτελέσεως ποινών, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 16χρονης.

