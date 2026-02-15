Νίκαια: Βίαζαν ανήλικο και τον μαγνητοσκοπούσαν

Δυνάμει ενταλμάτων σύλληψης τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων κατάφεραν να εντοπίσουν στη Νίκαια και να περάσουν χειροπέδες δύο νεαρούς, 19 και 21 ετών, σε βάρος των οποίων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για βιασμό και πορνογραφία ανηλίκων, ύστερα από την καταγγελία μητέρας ενός 16χρονου.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, το θύμα τον περασμένο Δεκέμβριο πήγε στο σπίτι του 19χρονου φίλου του, όπου ήταν η σύντροφός του, αλλά και ένα τρίτο άτομο. Εκεί οι τρεις ξεκίνησαν να του πετούν αυγά και ξύδι, να τον βιντεοσκοπούν, ενώ τον εξανάγκασαν και σε γενετήσιες πράξεις.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα εκτελέσεως ποινών, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 16χρονης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



