Σπουδαίοι οι Νέοι Γλαύκου, δυσκολεύτηκε η ΑΕ Ροϊτίκων, έκανε το «18 στα 18», ΦΩΤΟ

Η ΑΕ Ροϊτίκων, αν και δυσκολεύτηκε, επικράτησε 60-56 στο Αίγιο του Αστέρα Τέμενης στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Α1 Κατηγορίας της ΕΣΚΑ-Η και συνεχίζει την αήττητη πορεία της παραμένοντας μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας.

Σπουδαία νίκη για τους Νέους Γλαύκου 78-65 επί του Ηρακλή Πύργου. ενώ με νίκες συνέχισαν Απολλωνιάδα, ΕΑΠ, Αίολος, Διαγόρας

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

18η Αγωνιστική

Αστέρας Τέμενης-ΑΕ Ροϊτίκων 56-60

ΠΑΣ Ναυπάκτου-ΕΑΠ 53-62

Δύμη-Απολλωνιάδα 42-68

Ανδραβίδα-Αίολος 71-82

Διαγόρας-Κεραυνός 81-76

Νέοι Γλαύκου-Ηρακλής Πύργου 78-65

Ολυμπιάδα-Αραχωβίτικα/Ακταίο 4/3 (21.00)

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



