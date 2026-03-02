Σπουδαίοι οι Νέοι Γλαύκου, δυσκολεύτηκε η ΑΕ Ροϊτίκων, έκανε το «18 στα 18», ΦΩΤΟ
Τι συνέβη στην 18η αγωνιστική, νίκες για ΕΑΠ, Διαγόρα, Αίολο, Απολλωνιάδα
Η ΑΕ Ροϊτίκων, αν και δυσκολεύτηκε, επικράτησε 60-56 στο Αίγιο του Αστέρα Τέμενης στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Α1 Κατηγορίας της ΕΣΚΑ-Η και συνεχίζει την αήττητη πορεία της παραμένοντας μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας.
Σπουδαία νίκη για τους Νέους Γλαύκου 78-65 επί του Ηρακλή Πύργου. ενώ με νίκες συνέχισαν Απολλωνιάδα, ΕΑΠ, Αίολος, Διαγόρας
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
18η Αγωνιστική
Αστέρας Τέμενης-ΑΕ Ροϊτίκων 56-60
ΠΑΣ Ναυπάκτου-ΕΑΠ 53-62
Δύμη-Απολλωνιάδα 42-68
Ανδραβίδα-Αίολος 71-82
Διαγόρας-Κεραυνός 81-76
Νέοι Γλαύκου-Ηρακλής Πύργου 78-65
Ολυμπιάδα-Αραχωβίτικα/Ακταίο 4/3 (21.00)
