Νίκες για τους νησιώτες στην Α2 ΕΣΚΑ-Η

ΑΓΕ Ζακύνθου και Κεφαλληνιακός προχώρησαν με νίκες στο πρωτάθλημα της Α2 ΕΣΚΑ-Η στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής. Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ-ΑΙΓΕΑΣ 81-50

Διαιτητές: Αποστολόπουλος-Δημητρόπουλος. Τα 10λεπτα: 22-17, 19-7, 18-15, 22-11.

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ (Κωστίδης): Γ. Αντωνάτος 13 (3), Βαγγελάτος 2, Παγανιάς 3 (1), Η. Αντωνάτος 14 (2), Λουκέρης 17 (2), Βουργίδης 2, Γιατράς 9, Κωνσταντάκος 2, Παυλάτος 2, Τρυφωνόπουλος 7, Καραπέτσας 2, Παπαδάτος 8.

ΑΙΓΕΑΣ (Τεκερλέκης): Κουνάνης, Γιατράς 4 (1), Βισβάρδης, Παρασκευόπουλος 9 (1), Μαρίνος 4, Σκουρλής 6 (1), Ράλλης 14 (1), Παπαδόπουλος 3 (1), Σούπουλη 7. Αγραπιδάκης 3.

ΑΚΡΑΤΑ-ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 53-58

Διαιτητές: Σαμαράς-Λάγιος. Τα 10λεπτα: 11-17, 18-8, 10-19, 14-14.

ΑΓΕΖ: Μάργαρης 13, Β. Θεοδωρίτσης 15 (4), Δ. Θεοδωρίτσης 7 (1), Μουζάκης 6, Δημησιάνος 13 (1), Τσιρώνης 4 Φλεμοτόμος, Αγγελής, Λέσι, Μοθοωναίος, Ντινόπουλος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



