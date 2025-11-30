Νίκες για τους νησιώτες στην Α2 ΕΣΚΑ-Η

Με νίκες του Κεφαλληνιακού επί του Αιγέα, στο Αργοστόλι και της ΑΓΕ Ζακύνθου επί της Ακράτας, εκτός έδρας, άνοιξε η αυλαία της 9ης αγωνιστικής στο φετινό πρωτάθλημα της Α2 ΕΣΚΑ-Η.

30 Νοέ. 2025 19:52
Pelop News

ΑΓΕ Ζακύνθου και Κεφαλληνιακός προχώρησαν με νίκες στο πρωτάθλημα της Α2 ΕΣΚΑ-Η στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής. Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ-ΑΙΓΕΑΣ 81-50

Διαιτητές: Αποστολόπουλος-Δημητρόπουλος. Τα 10λεπτα: 22-17, 19-7, 18-15, 22-11.

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ (Κωστίδης): Γ. Αντωνάτος 13 (3), Βαγγελάτος 2, Παγανιάς 3 (1), Η. Αντωνάτος 14 (2), Λουκέρης 17 (2), Βουργίδης 2, Γιατράς 9, Κωνσταντάκος 2, Παυλάτος 2, Τρυφωνόπουλος 7, Καραπέτσας 2, Παπαδάτος 8.

ΑΙΓΕΑΣ (Τεκερλέκης): Κουνάνης, Γιατράς 4 (1), Βισβάρδης, Παρασκευόπουλος 9 (1), Μαρίνος 4, Σκουρλής 6 (1), Ράλλης 14 (1), Παπαδόπουλος 3 (1), Σούπουλη 7. Αγραπιδάκης 3.

ΑΚΡΑΤΑ-ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 53-58

Διαιτητές:  Σαμαράς-Λάγιος. Τα 10λεπτα: 11-17, 18-8, 10-19, 14-14.

ΑΓΕΖ: Μάργαρης 13, Β. Θεοδωρίτσης 15 (4), Δ. Θεοδωρίτσης 7 (1), Μουζάκης 6, Δημησιάνος 13 (1), Τσιρώνης 4 Φλεμοτόμος, Αγγελής, Λέσι, Μοθοωναίος, Ντινόπουλος.

Πρωτοσέλιδο 29/11/2025
