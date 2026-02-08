Νίκη Κεραμέως: Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης έχει φτάσει πλέον τα 1.516 ευρώ.

08 Φεβ. 2026 17:20
Pelop News

H υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως διαβεβαίωσε ότι με το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις «ανοίγει ο δρόμος για μισθολογικές αυξήσεις».

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η υπουργός τόνισε ότι η κοινωνία στηρίζει τις συλλογικές συμβάσεις, σε αντίθεση όπως ανέφερε με τη στάση της αντιπολίτευσης.

Όπως εξήγησε, μέσω των συλλογικών συμβάσεων η διαπραγμάτευση δεν γίνεται σε ατομικό επίπεδο μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη, αλλά διεξάγεται από ομοσπονδίες εργαζομένων με έναν ή περισσότερους εργοδότες, γεγονός που ενισχύει τη διαπραγματευτική ισχύ των εργαζομένων.

Παράλληλα, επισήμανε ότι το νέο πλαίσιο είναι πλέον ευνοϊκότερο τόσο για τη σύναψη όσο και για την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων, ενώ ανακοίνωσε ότι επανέρχεται πλήρως η μετενέργεια, δηλαδή η διατήρηση των όρων της προηγούμενης σύμβασης έως την υπογραφή νέας.

Αναφερόμενη στις αποδοχές, η κα Κεραμέως διευκρίνισε ότι «βρισκόμαστε σε διαδικασία διαβούλευσης για το ύψος της αύξησης του κατώτατου μισθού», επισημαίνοντας ότι ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης έχει φτάσει πλέον τα 1.516 ευρώ.

Όπως ανέφερε, στόχος της κυβέρνησης είναι η συνεχής αύξηση των μισθών, σε συνδυασμό με τη μείωση φόρων και επιβαρύνσεων.

Η υπουργός ανακοίνωσε ακόμη ότι από τις 16 Φεβρουαρίου τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το Σύστημα Εργάνη 2, με το παλαιό σύστημα να καταργείται αυτόματα. Όπως διευκρίνισε, το νέο σύστημα είναι πιο απλό και φιλικό στη χρήση τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τις επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα χαρακτηρίζεται από αυξημένη λειτουργικότητα.

Τέλος, σημείωσε ότι το Εργάνη 2 λειτουργεί ήδη πιλοτικά εδώ και δέκα μήνες και κάλεσε εργαζόμενους και επιχειρήσεις να το δοκιμάσουν, προκειμένου να εξοικειωθούν με τη νέα πλατφόρμα.

