Νίκη Λαμή: «Θέλω να παντρευτώ και να κάνω παιδιά»

Νίκη Λαμή: «Θέλω να παντρευτώ και να κάνω παιδιά»
21 Οκτ. 2025 12:31
Pelop News

Αγνωστες πτυχές της προσωπική της ζωής αποκάλυψε η Νίκη Λάμη, που φέτος πρωταγωνιστή στη σειρά «Γιατί ρε πατέρα» του ΑΝΤ1, δηλώνοντας ότι έχει ανασφάλειες, παρόλο που έχει πάρει επιβεβαίωση από το αντρικό φύλο.

Η όμορφη ηθοποιός ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «The 2Night Show» το βράδυ της Δευτέρας (20.10.2025) και δήλωσε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου ότι θέλει να παντρευτεί και να αποκτήσει παιδιά. Παράλληλα η Νίκη Λάμη εξομολογήθηκε ότι κάνει ψυχοθεραπεία εδώ και χρόνια, βελτιώνοντας τη ζωή της.

«Καταλαβαίνω ότι προκαλώ εντύπωση στους άντρες, έχω πάρει επιβεβαίωση από τους άντρες αλλά έχω ανασφάλεια κάθε μέρα. Στο παρελθόν, στους χωρισμούς μου ήμουν drama queen, τώρα είμαι πολύ καλύτερα. Πρέπει να το ζήσω όλο και να αναγεννηθώ», δήλωσε η γνωστή ηθοποιός.

«Κάνω πολλά χρόνια ψυχοθεραπεία, με βοηθάει πολύ. Την πρώτη φορά πήγα όταν δεν ήμουν καλά και μετά ξαναπήγα όταν ήμουν καλά αλλά δεν απολάμβανα τίποτα», παραδέχτηκε στη συνέχεια.

«Καλά είμαι και στα προσωπικά μου, το έχω στο μυαλό μου να παντρευτώ και να αποκτήσω παιδιά. Ευτυχώς, οι γονείς μου δεν με πιέζουν σε αυτό αλλά περισσότερο ο κοινωνικός περίγυρος σε βάζει σε αυτή τη διαδικασία. Ασυνείδητα σίγουρα υπάρχει περίπτωση να φοβάμαι τον γάμο, να μην επιλέγω έναν άνθρωπο που να θέλω πραγματικά. Έχουν έρθει με δαχτυλίδι αλλά αρνήθηκα. Δεν το μετάνιωσα», εξομολογήθηκε ακόμα η Νίκη Λάμη.
