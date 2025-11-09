Νίκη με ανατροπή για τις γυναίκες του Ατρόμητου

Συναρπαστικό παιχνίδι έγινε χθες για την γυναικεία ομάδα του Ατρόμητου Ζαρουχλεϊκων η οποία αν και έχανε, επικράτησε εντός με 3-2 του Φλαμέγκο Μεσολογγίου για την 5η αγωνιστική της Β΄ Εθνικής.

Η πατρινή ομάδα σημείωσε την 4η φετινή νίκη και παραμείνει ψηλά στη βαθμολογία.

Η ομάδα του Ψαλτάκη προηγήθηκε με 1-0 στο 5΄ με γκολ της Πουρνιά, όμως οι φιλοξενούμενες αντέδρασαν και με 2 γκολ σε τρία λεπτά (28΄ και 30΄) έκανε το 1-2 που ήταν σκορ ημιχρόνου.

Ο Ατρόμητος ισοφάρισε με την Λαζάνα με πέναλτι στο 55 ΄ και έκανε το 3-2 με το γκολ της Πουρνιά στο 77΄.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ψαλτάκης): Νταβαντζή, Τζουρά, Παπανικολάου, Παπακυριαζή, Μπαρλά, Συρμή (60’ Φωτείνη) , Τσάμη, Χορού, Λαζανά, Πουρνιά, Μούκα.

