Νίκη με απώλειες για την Ολυμπιάδα

21 Μαρ. 2026 20:36
Pelop News

Μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι η ομάδα βόλεϊ της Ολυμπιάδας νίκησε εκτός έδρας με 3-2  (25-20, 20-25, 25-23, 19-25, 16-25,6-15) σετ, το Γαλάτσι για την 21η αγωνιστική της Α2 Εθνικής και πήρε 2 βαθμούς με αποτέλεσμα να ελπίζει για την 4η θέση.

Το λέμε αυτό γιατί ο ΑΟ Αιγιαλέων έχασε πριν από λίγο από τον Παμβοχαικό και έτσι η διαφορά ανάμεσα στις δυο ομάδες είναι στο-3, ωστόσο οι «πορτοκαλί» έχουν πολύ δύσκολο έργο την τελευταία αγωνιστική κόντρα στον αήττητο Παμβοχαϊκό.

Στα του αγώνα, οι «πορτοκαλί» βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 1-0 και 2-1, όμως στη συνέχεια ανέβασαν «στροφές», επεβαλαν τον ρυθμό τους και το τέταρτο σετ το κέρδισαν με διαφορά, όπως και το τάι μπρέικ.

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (Δαρείος): Ρουμελιώτης, Φερτάκης, Μπρουκς, Αδαμόπουλος, Παναγιωτάρας, Κάββουρας, λίμπερο ο Πετρίδης, Σπυρόπουλος, Θεοδοσίου.

 

