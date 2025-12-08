Νίκη Παναιτωλικού στις Σέρρες και αγγίζει τα play-offs!
Επικράτησε 1-0 του Πανσερραϊκού 1-0, η βαθμολογία της Super League 1
Πολύ μεγάλη νίκη πέτυχε ο Παναιτωλικός στις Σέρρες με 1-0 επί του Πανσερραϊκού στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 13η αγωνιστική της Super League.
Τζαμάκος στον Peloponnisos FM : «Δείξαμε ότι έχουμε μέταλλο»
Η ομάδα του Αγρινίου απομακρύνθηκε αισθητά από τις τελευταίες θέσεις και μάλιστα κοιτάει περισσότερο τις θέσεις 5-8. Αντίθετα, οι γηπεδούχοι είναι σε δεινή θέση, μετά την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και η επόμενη αγωνιστική.
Τα αποτελέσματα (13η αγωνιστική)
Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-0
Βόλος – Κηφισιά 1-1
Αστέρας– Λεβαδειακός 1-1
ΑΕΛ – Παναθηναϊκός 2-2
ΠΑΟΚ – Άρης 3-1
ΑΕΚ – Ατρόμητος 4-1
Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου
Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός 0-1
Η βαθμολογία (13η αγωνιστική)
1. Ολυμπιακός 34
2. ΠΑΟΚ 32
3. ΑΕΚ 31
4. Λεβαδειακός 22
————————————-
5. Βόλος 22
6.Παναθηναϊκός 19
7. Άρης 16
8. Κηφισιά 16
—————————————-
9. Παναιτωλικός 15
10. Αστέρας 12
11. Ατρόμητος 9
12.ΟΦΗ 9
13. ΑΕΛ Novibet 8
14. Πανσερραϊκός 5
*Ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ έχουν ματς λιγότερο.
Η 14η αγωνιστική
Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025
17:00 Λεβαδειακός – ΑΕΛ
18:00 ΟΦΗ – Πανσερραϊκός
20:00 Κηφισιά – Αστέρας
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025
17:30 Παναιτωλικός – ΑΕΚ
18:00 Ατρόμητος Αθηνών – ΠΑΟΚ
20:00 Άρης – Ολυμπιακός
21:00 Παναθηναϊκός – Βόλος
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News