Νίκη Παναιτωλικού στις Σέρρες και αγγίζει τα play-offs!
08 Δεκ. 2025 20:41
Πολύ μεγάλη νίκη πέτυχε ο Παναιτωλικός στις Σέρρες με 1-0 επί του Πανσερραϊκού στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 13η αγωνιστική της Super League.

Τζαμάκος στον Peloponnisos FM : «Δείξαμε ότι έχουμε μέταλλο»

Η ομάδα του Αγρινίου απομακρύνθηκε αισθητά από τις τελευταίες θέσεις και μάλιστα κοιτάει περισσότερο τις θέσεις 5-8. Αντίθετα, οι γηπεδούχοι είναι σε δεινή θέση, μετά την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και η επόμενη αγωνιστική.

Τα αποτελέσματα (13η αγωνιστική)
Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-0
Βόλος – Κηφισιά 1-1
Αστέρας– Λεβαδειακός 1-1
ΑΕΛ – Παναθηναϊκός 2-2
ΠΑΟΚ – Άρης 3-1
ΑΕΚ – Ατρόμητος 4-1
Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου
Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός 0-1

Η βαθμολογία (13η αγωνιστική)
1. Ολυμπιακός 34
2. ΠΑΟΚ 32
3. ΑΕΚ 31
4. Λεβαδειακός 22
————————————-
5. Βόλος 22
6.Παναθηναϊκός 19
7. Άρης 16
8. Κηφισιά 16
—————————————-
9. Παναιτωλικός 15
10. Αστέρας 12
11. Ατρόμητος 9
12.ΟΦΗ 9
13. ΑΕΛ Novibet 8
14. Πανσερραϊκός 5

*Ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ έχουν ματς λιγότερο.

Η 14η αγωνιστική
Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025
17:00 Λεβαδειακός – ΑΕΛ
18:00 ΟΦΗ – Πανσερραϊκός
20:00 Κηφισιά – Αστέρας

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025
17:30 Παναιτωλικός – ΑΕΚ
18:00 Ατρόμητος Αθηνών – ΠΑΟΚ
20:00 Άρης – Ολυμπιακός
21:00 Παναθηναϊκός – Βόλος

