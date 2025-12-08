Νίκη Παναιτωλικού στις Σέρρες και αγγίζει τα play-offs!

Πολύ μεγάλη νίκη πέτυχε ο Παναιτωλικός στις Σέρρες με 1-0 επί του Πανσερραϊκού στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 13η αγωνιστική της Super League.

Τζαμάκος στον Peloponnisos FM : «Δείξαμε ότι έχουμε μέταλλο»

Η ομάδα του Αγρινίου απομακρύνθηκε αισθητά από τις τελευταίες θέσεις και μάλιστα κοιτάει περισσότερο τις θέσεις 5-8. Αντίθετα, οι γηπεδούχοι είναι σε δεινή θέση, μετά την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και η επόμενη αγωνιστική.

Τα αποτελέσματα (13η αγωνιστική)

Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-0

Βόλος – Κηφισιά 1-1

Αστέρας– Λεβαδειακός 1-1

ΑΕΛ – Παναθηναϊκός 2-2

ΠΑΟΚ – Άρης 3-1

ΑΕΚ – Ατρόμητος 4-1

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός 0-1

Η βαθμολογία (13η αγωνιστική)

1. Ολυμπιακός 34

2. ΠΑΟΚ 32

3. ΑΕΚ 31

4. Λεβαδειακός 22

————————————-

5. Βόλος 22

6.Παναθηναϊκός 19

7. Άρης 16

8. Κηφισιά 16

—————————————-

9. Παναιτωλικός 15

10. Αστέρας 12

11. Ατρόμητος 9

12.ΟΦΗ 9

13. ΑΕΛ Novibet 8

14. Πανσερραϊκός 5

*Ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ έχουν ματς λιγότερο.

Η 14η αγωνιστική

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

17:00 Λεβαδειακός – ΑΕΛ

18:00 ΟΦΗ – Πανσερραϊκός

20:00 Κηφισιά – Αστέρας

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

17:30 Παναιτωλικός – ΑΕΚ

18:00 Ατρόμητος Αθηνών – ΠΑΟΚ

20:00 Άρης – Ολυμπιακός

21:00 Παναθηναϊκός – Βόλος

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



