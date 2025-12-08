Τζαμάκος στον Peloponnisos FM : «Δείξαμε ότι έχουμε μέταλλο»
Ο προπονητής του Απόλλωνα Κώστας Τζαμάκος ήταν καλεσμένος σήμερα στην εκπομπή «Εντός – Εκτός Έδρας» του Peloponnisos FM 103,9, και μίλησε για το χθεσινό παιχνίδι του Προμηθέα 2014, αλλά και το πώς μίλησε για το πώς η ομάδα έχτισε αυτή τη δυναμική.
Αναφέρθηκε επίσης στους επόμενους στόχους και σχολίασε για τους φιλάθλους της ομάδας.
