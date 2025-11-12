Νίκη Προαστείου: «Χωρίς κανένα σχόλιο...»

Με ανακοίνωσή της η διοίκηση της Νίκης Προαστείου παραθέτει την αλληλογραφία της με την ΕΠΣ Αχαΐας σχετικά με την τιμωρία του ποδοσφαιριστή της ομάδας Γιάννη Διαμαντόπουλου, ενώ επισυνάπτει και δύο βίντεο που σχετίζονται με τις αποφάσεις του διαιτητή. Αναλυτικά:

«Χωρίς κανένα σχόλιο από την μεριά του σωματείου μας σας παραθέτουμε την αλληλογραφία μας με την Ε.Π.Σ.Αχαϊας.

ΝΙΚΗ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ

“Παρακαλούμε όπως μας γνωστοποιήσετε το σκεπτικό της απόφασης της πειθαρχικής επιτροπής της Ε.Π.Σ.Αχαϊας, σε σχεση με την τιμωρία του αθλητή μας ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ προκειμένου να προβούμε σε όλες τις νομιμες ενεργειες που δικαιούμαστε.”

ΕΠΣΑ

“Σε απάντηση σχετικού αιτήματός σας, σας γνωρίζουμε ότι ο αθλητής σας Διαμαντόπουλος Ιωάννης τιμωρήθηκε απο την Πειθαρχική Επιτροπή της Ένωση μας κατα τη συνεδρίαση 7/7.11.2025 δυνάμει του άρθ. 10 αριθμ. 1γ, 1αΙΙΙ, 3 και 2δ του Πειθαχικού Κώδικα.

Η ποινή καταχωρήθηκε και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΠΣ Αχαΐας την 8.11.2025.”

Σας παραθέτουμε τα αντίστοιχα άρθρα του πειθαρχικού κανονισμού.

Άρθρο 10

Ποινές ποδοσφαιριστών

1γ) Ποινή αποκλεισμού τριών (3) αγωνιστικών ημερών και χρηματική ποινή διακοσίων (200) ευρώ, αν ο ποδοσφαιριστής αποβάλλεται από τον αγώνα για βιαιοπραγία ή βάναυση συμπεριφορά του σε αντίπαλο παίκτη, συμπαίκτη, θεατή ή αξιωματούχο ομάδας ή για ανταπόδοση της βάναυσης συμπεριφοράς την οποία υπέστη ο ποδοσφαιριστής, έστω και αν βρισκόταν σε άμυνα.

1α III. Όταν ένας ποδοσφαιριστής αποβάλλεται από αγώνα λόγω παράβασης της παρ. [15] 5 του άρθρου 8, (παραπτώματα Laws of the Game) εκτός εάν το παράπτωμα επισύρει βαρύτερη ποινή κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ή με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

3) Στην περίπτωση που τα παραπτώματα ενός ποδοσφαιριστή είναι δύο ή περισσότερα, επιβάλλεται συνολική ποινή (αποκλεισμού και χρηματική), το ύψος της οποίας προκύπτει από το άθροισμα της μεγαλύτερης ποινής στην οποία προστίθεται το ήμισυ καθεμιάς από τις υπόλοιπες μικρότερες ποινές. Εάν η προστιθέμενη ποινή είναι μονός αριθμός, το ήμισυ προσαυξάνεται προς τον μεγαλύτερο αριθμό

2 δ) Στα τοπικά πρωταθλήματα επιβάλλεται χρηματική ποινή δέκα (10) ευρώ για ποινή αποκλεισμού μιας αγωνιστικής ημέρας. Σε περίπτωση επιβολής μεγαλύτερης ποινής αποκλεισμού, το ποσό αυτό των δέκα (10) ευρώ πολλαπλασιάζεται με πολλαπλασιαστή τον αριθμό των ημερών αποκλεισμού.

Η μόνη ενημέρωση που πρέπει να έχει το κοινό είναι ,ότι εμείς ενημερωθήκαμε από την υπάλληλο της ένωσης ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΆ την Τρίτη 4/11/2025 ότι η ποινή του αθλητή μας ήταν 5 αγωνιστικές.

Τα συμπεράσματα δικά σας!!!!

Ακολουθούν τα δυο βίντεο της απονομής δικαιοσύνης ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΙΤΗΤΉ του αγώνα.

