Νίκη Προαστείου: Καταγγελία στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ

Σε καταγγελία κατά της ΕΠΣ Αχαΐας, της Πειθαρχικής Επιτροπής, και της ΚΕΔ για παραβίαση κανονισμών, κατάχρηση εξουσίας, συστηματική στοχοποίηση σωματείου και λειτουργική αυθαιρεσία, προχώρησε η Νίκη Προαστείου προς την Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ. Αναλυτικά έχει ως εξής:

Αξιότιμοι κύριοι,

Το σωματείο ΝΙΚΗ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ προβαίνει δια της παρούσας σε επίσημη καταγγελία κατά της Ε.Π.Σ. Αχαΐας, της Πειθαρχικής Επιτροπής της, της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας Αχαΐας (ΚΕΔ), καθώς και αγνώστων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για σωρεία θεσμικών παραβάσεων, εκφοβιστική συμπεριφορά και κατάφωρη παραβίαση των δικαιωμάτων μας ως ενεργού και νόμιμου σωματείου.

Ο ποδοσφαιριστής μας Ιωάννης Διαμαντόπουλος τιμωρήθηκε αυθαίρετα με πέντε (5) αγωνιστικές, ποινή η οποία δεν τεκμηριώνεται από τα άρθρα 10 παρ. 1γ, 1αΙΙΙ, 3 και 2δ του Πειθαρχικού Κώδικα που μας κοινοποιήθηκαν.

Ουδέποτε μας κοινοποιήθηκε επίσημα η απόφαση ή το σκεπτικό της Πειθαρχικής Επιτροπής, ούτε έκθεση διαιτητή, ούτε πρακτικό συνεδρίασης, ενώ η γραμματεία της ΕΠΣΑ μας ενημέρωσε τηλεφωνικά για την ποινή στις 4/11/2025, παρότι η συνεδρίαση έλαβε χώρα στις 7/11/2025.

Πρόκειται για απόφαση χωρίς καμία νομική τεκμηρίωση ή διαφάνεια, που γεννά ερωτήματα για παραποίηση ημερομηνιών, μη τήρηση διαδικασιών και αδιαφανή λειτουργία των πειθαρχικών οργάνων.

Η στοχοποίησή μας δεν είναι μεμονωμένη. Από την καλοκαιρινή περίοδο των εκλογών, κατά την οποία αρνηθήκαμε να συμμετάσχουμε σε διαδικασία που ξεκίνησε πριν την ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης, το σωματείο μας υφίσταται επαναλαμβανόμενες πράξεις δυσμενούς μεταχείρισης.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔ μάς έχει απειλήσει τηλεφωνικά ότι θα ορίζονται διαιτητές εκτός νομού ως τιμωρία για την ανάρτηση από μέρους μας φάσεων με πιθανά διαιτητικά λάθη.

Παρά το γεγονός ότι επιδιώξαμε συνάντηση με την ΚΕΔ (που πραγματοποιήθηκε στις 6/11/2025), αντιμετωπίσαμε εχθρικό και αρνητικό κλίμα, το οποίο επιβεβαιώνει την απροθυμία της Ένωσης να προσεγγίσει το σωματείο μας με διάθεση επίλυσης.

Αντίθετα, το σωματείο μας έχει δείξει έμπρακτα καλή πίστη, προσφέροντας τη χρήση του νεόδμητου γηπέδου μας για τις Μικτές Ομάδες και άλλες διοργανώσεις της ΕΠΣΑ, χωρίς ποτέ να λάβουμε απάντηση ή αναγνώριση.

Καταγγέλλουμε δημόσιες αναφορές σε ‘μαύρη λίστα’ σωματείων και απαιτούμε να γνωρίζουμε αν ανήκουμε σε αυτήν, καθώς και τι ενέργειες μας θεωρούν προσβλητικές.

Αιτούμαστε:

Άμεση διερεύνηση των καταγγελιών από την Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ. Πειθαρχική αξιολόγηση και ενδεχόμενη τιμωρία των εμπλεκομένων. Ακύρωση της ποινής του αθλητή μας ως αυθαίρετης και αναιτιολόγητης. Εγγυήσεις για ισονομία, διαφάνεια και θεσμική συμπεριφορά απέναντι στο σωματείο μας.

Σας επισυνάπτουμε σχετικά έγγραφα και βίντεο που επιβεβαιώνουν τα παραπάνω.

Με τιμή,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου

ΝΙΚΗ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ

10/10

https://www.facebook.com/reel/1036551255171962

19/10

https://www.facebook.com/61566827338378/videos/pcb.122194191296560911/632119493314354?__cft__[0]=AZUcA1ZCrR_SgVb7nkgGoB8AAAUlkhqVmWd4W_N5_NHKkGE-s91aNW4JiMVBqZFc8ewKH-6f6CsFlu2ZoQsMmBJIMyVuwMjPn2jT0gglCARYwKCQ1mTXrsDdhDabJkjXzrt5a77VluW8NZogPlZvmBIJ_oEQBtKY4jf9KEVgB-L59qQDbHMFDpTSvBmVDdpyNhABKVukYljewkBfzl1qRJON&__tn__=*b0H-R

30/10

https://www.facebook.com/photo/?fbid=122195946440560911&set=a.122096715032560911&__cft__[0]=AZWXohqy-4OZwbZMiNAQODYjOGz8ZYzsffdTtEGZFkCl9iRBDSzTuB4Z6GmtBWg9adHG_LKToivGy_ZXoNc-9YyMQrNuna0w0phTv9eZEZMgIgnwA4p9ewXEtyylVwGCvTB7uCnBkxTTnk60dYvqb7v3yWYCR7-sbP5luNMccehDww9WDE-oV5O1cMDEItfT1JSFZgSJPSyKxQwWJfWjI9IV&__tn__=EH-R

3/11

https://www.facebook.com/61566827338378/videos/pcb.122196648584560911/843790291635468?__cft__[0]=AZWiWY4Oiz_eVGVrieaf_ShmNpBIsVoc0_kAZv5n3n0yPsZaZYJcwovts9p34M9kzMdYqqiQpPbJRpCcunS6II3MJ3wk5mrSgnhMkwODx-yC5mIKBESRYWYNMJ8GL4kP0galWf4MB-3_uMY8i02XFavc16nxWIiHQpaXMJ7QCP2fdjQuQzE4TpRfKdWV0k6ew-fTgxiwPJXAUrZnrvihLw4V&__tn__=*b2H-R

6/11

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DVRcZ8jHH-3Y%26fbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHoFT3eQw3q73sm9W64VOoeZB1w-e2S3TnpmfsQPHtYAnUtJDGSsnfzGk1sfn_aem_qu8C_cXHQcGrOaPHu17bIQ&h=AT2xk4OQw_uIZ3RhJz8D8OaA99cEPzB-hSxV0q_j9U34hygWQozfARRC5_NHdK1iuUem6AF_il73JDC0XqvWgd2a9ZDlfR8c17TdiNTGAxUSrAvXqLceoTQ88b5VYZhPWS9BfqamFVQA6ZSafw&__tn__=H-R&c[0]=AT3FWVJ7IBJy3CXCb0EMiw-ro1hGC0wqEvWcTBJtny2o8rFfFJTNalUED5wYuvStMSXE6maNXfOoeVLkzfknnaM7z1nnMZxr_sfG-_Tj_hQFQMZReDjtWLWhgwqVdDRAUPILtX7oD0cj58xbhxb67aqsXjmJl0EWqnj6AzrTpYXnHCJZFAbW0XrKantVOnWxc_4HkfHgRjGKlRjSpsyJ4AYuoLZGFw

7/11

https://www.facebook.com/photo/?fbid=122197331300560911&set=a.122096715032560911&__cft__[0]=AZWyFzeCjlDoV9LuvsnTq3WQpgc1vDm8Z7_0OwBZQO0nEns55meLJeN90x9DEEHopFAEPGm_u4vLCBuhkg_S1G6Eb29E2nErhiJIrgsWJAJBj81MQcWn5VAMbQCv3hiYqk1u0CCjXuaIU1M4y9wnmhYBpJAjeD1aaO3ARvgzp4bv4-slY8b0uHDFDwj7nAoPgcTACB20SIlzJNudTtagSDWe&__tn__=EH-R

Δελτίο τύπου – ανακοίνωση του αρχηγού της ομάδας μας ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ.

Ο αρχηγός της ομάδας μας Γιάννης Διαμαντόπουλος τοποθετείτε μετά την ανακοίνωση της απόφασης της πειθαρχικής επιτροπής.

Δημόσια τοποθέτηση

Την προηγούμενη Κυριακή αποβλήθηκα στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τέμενης με 2 κίτρινες κάρτες. Στην πρώτη κίτρινη διαμαρτυρήθηκα έντονα στον διαιτητή, ενώ στην δεύτερη, πάλι διαμαρτυρήθηκα, λέγοντάς του επιπλέον <<άλλαξε και φύγε>> (στο φύλλο αγώνα γράφει <<είσαι άσχετος, άλλαξε και φύγε>>. Πιθανόν να είπα και αυτό, δεν θυμάμαι). Μετά την κόκκινη κάρτα πριν φύγω είπα <<Άντε γαμηθείτε>> (όχι <<άντε γαμησου>> όπως γράφεται στο Φ.Α.). Η τιμωρία μου είναι 5 αγωνιστικές. Αυτό που έχει σημασία για μένα βλέποντας αυτή την ποινή, είναι να ξεκαθαρίσω, ότι δεν θεωρώ ότι άσκησα οποιαδήποτε μορφή βίας, λεκτική ή σωματική, σε κανέναν από τους διαιτητές. Βέβαια, αν έστω και ένας από τους τρεις διαιτητές ένιωσε απειλή ή ότι του ασκώ κάποια μορφή βίας, πραγματικά δεν θα επιτρέψω στον εαυτό μου να ξαναπαίξει το παιχνίδι. Όσον αφορά το μέγεθος της ποινής, η αλήθεια είναι ότι εξεπλάγην, κυρίως γιατί γνωρίζω τα κίνητρά μου στο συγκεκριμένο περιστατικό. Όντας αρκετά χρόνια στο ερασιτεχνικό δεν έχω ακούσει τέτοια τιμωρία σε ανάλογο συμβάν. Εγώ είμαι αρκετά σίγουρος ότι αυτή η ποινή δεν αφορά μόνο το ποδόσφαιρο, αλλά περιέχει και την στάση που κρατάει η ομάδα μου στα τεκταινόμενα του ερασιτεχνικού, γεγονός που επιβεβαιώνεται σε μένα και από τον τρόπο που πάρθηκε αυτή η απόφαση, αφού εκ των υστέρων έμαθα για ασάφειες στο Φ.Α. και για κανονισμούς που δεν τηρήθηκαν πριν την απόδοση της ποινής. Βέβαια αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαι περήφανος. Είμαι περήφανος που τόσα χρόνια επιλέγω την μεριά της Νίκης βλέποντας ότι είναι έμπρακτα απέναντι στην νοοτροπία και τα κριτήρια με τα οποία παίρνουν αποφάσεις για το ερασιτεχνικό οι φορείς του. Δεν νιώθω ούτε λίγο αδικημένος (αν και στα μάτια μου η έλλειψη δικαιοσύνης είναι προφανής). Δύο πράγματα νιώθω. Πρώτον απογοήτευση που επέτρεψα με την συμπεριφορά μου σε ανθρώπους με αυτή την νοοτροπία να με κρίνουν και δεύτερον περηφάνια που είμαι μέλος της Νίκης. Σκοπός της τοποθέτησής μου, βέβαια, είναι και να υπενθυμίσω σε κάποιους διαιτητές ότι δεν είναι οι πρωταγωνιστές του παιχνιδιού. Αυτή είναι μια νοοτροπία που καλοπροαίρετα κρίνοντας, θεωρώ ότι είχε όσο έπαιζε ο τωρινός πρόεδρος της επιτροπής διαιτησίας και την οποία ελπίζω να μην επιτρέψετε να σας μεταδώσει. Ένας εξαιρετικός διαιτητής, που οι πράξεις του εντός γηπέδου, πάντα μου δημιουργούσαν την εντύπωση ότι υπηρετούσε τον εγωισμό του και όχι το ποδόσφαιρο. Με αυτή την νοοτροπία της υπηρέτησης του ποδοσφαίρου πιστεύω ότι πρέπει να πορευόμαστε τόσο οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές όσο και οι διαιτητές. Και όταν δεν πορευόμαστε με αυτήν να είμαστε διατεθειμένοι να υποστούμε τις συνέπειες. Πάντως, θεωρώ την αδικία αυτή μικρότερης σημασίας μπροστά σε άλλα γεγονότα και αδικίες της καθημερινότητας. Είναι σίγουρα μικρότερης σημασίας από το σοβαρό σκηνικό βίας του περασμένου σαββατοκύριακου στον αγώνα Πάτρα 2005 – ΑΕ Αιγίου (στο οποίο πιστεύω ότι όλοι ερασιτέχνες θέλουμε απόδοση απόλυτης δικαιοσύνης) και είναι σίγουρα πολύ μικρότερης σημασίας, μπροστά στα γεγονότα που βλέπουμε καθημερινά στην κοινωνία μας, όπου επικρατεί η επιλεκτική δικαιοσύνη από ανήθικα άτομα. Προφανώς όμως και η βάση των αρχών των ατόμων που παίρνουν αποφάσεις με αυτόν τον τρόπο και αυτά τα κίνητρα, είναι η ίδια.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ

Δημοσίευση τοπικού αθλητικού site patragoal.gr 10/11

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpatragoal.gr%2F%25ce%25b5%25cf%2581%25cf%2589%25cf%2584%25ce%25ae%25ce%25bc%25ce%25b1%25cf%2584%25ce%25b1-%25ce%25b3%25cf%258d%25cf%2581%25cf%2589-%25ce%25b1%25cf%2580%25cf%258c-%25cf%2584%25ce%25b7%25ce%25bd-%25cf%2580%25ce%25bf%25ce%25b9%25ce%25bd%25ce%25ae-%25cf%2584%25ce%25bf%25cf%2585-%25ce%25b3%25ce%25b9%25ce%25ac%25ce%25bd%25ce%25bd%2F%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHpN9bU3kOVOR3TVyPNCAxAqLmbZk-D0ojzdLt-JNj0LGg2fhQQyYznNWLb1W_aem_7ZcRi9vTD6NqnBWo9esWyQ&h=AT1RrftLSFxQOsK8w5OXZdSQKSi-Ff6spvttRQM8gO946D5FdXNAMxrCwWpP4kE6lu3RaGKML-BrVDU2poSAoRRs3T84-LFe7_mGC5HGbL-TLaMJCdLxdQnsbt0c_DG_YEopVMIwC07HlfpH&__tn__=H-y-R&c[0]=AT0RrkvT0BXVBLgYleVrrsP5M7jTfA69TTgBTtrb2RI5yLxAeYXrDCefuf6xATxUtDSqOKcAr787YHiQvPkQGCn9bV-ZwGmjAdlKWBRB-YzHTp5SvbWVCEHnxVGFfOTdN6oiszIft-t_0RqeDY8HQFyj6eX1BAbHRtp6vPZEF5EPtny0xaMe2HoVplxpVyVkVVdvuptpYYWEVsYuClGB1j-vbHQMvlXPtndQY8X9O6Fa77s_GsoLgQ

12/11

https://www.facebook.com/61566827338378/videos/pcb.122198189744560911/769527799439132?__cft__[0]=AZWJdO_g-ogB3SVX5JVaUHNkrourDAPHZ04VK7geYpWeF_YDEl4irqRqXxVRNKUplcae1twadW5qWPxQe4djwfS7bVO9rFlSf9gbjOar06BCLidZHxOKJqfa9gOv0MpayEXalCPHZLHLjaYhj1QEcOzgSa5dFTVh6lQ36AoBcAr6OpQltqU4T2G8H1OZduig7M-MXnt0oEfq-c9hXaUwO7xT&__tn__=*b0H-R

