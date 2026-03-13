Νικητής δεν υπάρχει. Μόνο συμβιβασμός

Στον 21ο αιώνα κανένας πόλεμος δεν μπορεί να έχει νικητή. Δείτε τον Πούτιν που έφτιαξε ένα κράτος πολέμου, πολεμά για 5ο χρόνο και δεν μπορεί να νικήσει την Ουκρανία, ενώ μετρά 1.200.000 νεκρούς και τραυματίες. Δείτε το Ισραήλ που ενώ ισοπεδώνει τον Λίβανο δεν μπορεί να νικήσει την Χεζμπολάχ. Και φυσικά δείτε τον Τραμπ. Δεν μπορεί να νικήσει το Ιράν που δεν έχει αεροπορία και ναυτικό.

Αυτή η πραγματικότητα του μη νικητή όμως, μας έχει φέρει πολύ κοντά σε μια γενικότερη σύρραξη. Στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο συμμετείχαν 60 κράτη. Τώρα στη Μέση Ανατολή ήδη εμπλέκονται 8 χώρες, συν όσες συμμετέχουν κρυφά (Ρωσία, Β. Κορέα) ή δεν απαντούν (Τουρκία, Κύπρος, Αζερμπαϊτζάν κ.ά.). Εχουμε μίνι παγκόσμιο.

Αφού κανείς δεν νικά, υπάρχει μόνο ο δρόμος του συμβιβασμού. Το Ιράν ήδη έθεσε τρεις όρους για ειρήνη. Αναγνώριση του καθεστώτος, εγγυήσεις ότι δεν θα βομβαρδιστεί πάλι και αποζημιώσεις για τις καταστροφές που έχει υποστεί.

Σε αυτά μπορεί να υπάρξει απάντηση: ΗΠΑ και Ισραήλ να δεχτούν, απαιτώντας όμως τον πλήρη αφοπλισμό Χεζμπολάχ, Χούθι, Χαμάς και εγγυήσεις ότι το Ισραήλ δεν θα δεχτεί ποτέ πια καμία επίθεση. Έτσι θα μπορούσε να υπάρξει ειρήνη.

Αν δεν συμφωνηθεί τίποτε από τα παραπάνω τι απομένει; Να ζούμε αυτό που ήδη υλοποιεί το Ισραήλ. Ξεκίνησε να αμύνεται επί δεκαετίες στις επιθέσεις του Ιράν, (που ιδεολογικά θέλει την εξαφάνιση του) και των αντιπροσώπων του. Μετά την επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023, όμως η στρατηγική άλλαξε άρδην. Από αμυντική έγινε επιθετική. και το μήνυμα του Ισραήλ είναι: Αφοπλιστείτε γιατί μπορώ να σας βομβαρδίζω για πολλά χρόνια. Και αυτό που θα βιώνετε δεν θα είναι μια κανονική ζωή.

Ο Τραμπ θα μπορούσε, λοιπόν, να βάλει όρους αφοπλισμού σε Ιράν και αντιπροσώπους του και να επιτύχει την ειρήνη. Μοιάζει να μην το έχει σκεφτεί καν. Η πιθανότερη εξέλιξη είναι κάποια στιγμή να πει «νίκησα, κατέστρεψα τις υποδομές του Ιράν και φεύγω». Και να αφήσει το Ισραήλ να βομβαρδίζει όποτε το κρίνει, ώστε το Ιράν να μην μπορεί να συνέλθει.

Ωστόσο, υπάρχει μια λεπτομέρεια: Αν οι ΗΠΑ αποχωρήσουν, αλλά το Ιράν συνεχίζει να εκτοξεύει πυραύλους στις γύρω χώρες; Για να φύγουν οι ΗΠΑ θα πρέπει να συμφωνηθεί υπογεγραμμένη εκεχειρία με πλήρη παύση πυρός. Με τον Τραμπ όμως ποτέ δεν ξέρεις.

