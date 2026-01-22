Νικόλ Κίντμαν: Το ταξίδι με τις κόρες της μετά το διαζύγιο από τον Κιθ Έρμπαν, ΦΩΤΟ

Η Νικόλ Κίντμαν πραγματοποίησε ταξίδι στην Ανταρκτική μαζί με τις κόρες της, λίγο μετά από την οριστικοποίηση του διαζυγίου της με τον Κιθ Έρμπαν.

Η ηθοποιός έκανε γνωστό την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου μέσω ανάρτησης στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ότι επισκέφθηκε και τις επτά ηπείρους, με την Ανταρκτική να αποτελεί τον τελευταίο της προορισμό. Στη δημοσίευσή της, η Κίντμαν μοιράστηκε φωτογραφίες από το ταξίδι που έκανε μαζί με τις κόρες της, Σάντεϊ Ρόουζ και Φέιθ Μάργκαρετ. «Μια εμπειρία ζωής με οικογένεια και φίλους», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

Σε μία από τις φωτογραφίες, η Κίντμαν και οι κόρες της εμφανίζονται με κόκκινες και μαύρες στολές χιονιού και μαύρα γυαλιά για προστασία από τις ακραίες καιρικές συνθήκες. Σε άλλη εικόνα, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός φορά λευκό μπουφάν και μαύρο παντελόνι, ποζάροντας πάνω σε σκάφος με φόντο έναν παγετώνα.



Το ταξίδι πραγματοποιήθηκε λίγο μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου της από τον Έρμπαν, έπειτα από 19 χρόνια γάμου. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το People, η συμφωνία κατατέθηκε στις 6 Ιανουαρίου, μόλις τρεις μήνες μετά την επίσημη αίτηση διαζυγίου της Κίντμαν, με αιτία «αγεφύρωτες διαφορές». Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να παραιτηθούν από κάθε δικαίωμα διατροφής για τα παιδιά τους, ενώ ο καθένας τους αναλαμβάνει τα δικά του νομικά έξοδα.

