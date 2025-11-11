Νικολά Σαρκοζί: «Η αλήθεια θα επικρατήσει» – Η πρώτη δήλωση μετά την αποφυλάκισή του από τη φυλακή

Την πρώτη του δημόσια δήλωση έκανε μέσω social media ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί, λίγες ώρες μετά την αποφυλάκισή του από τη φυλακή Λα Σαντέ στο Παρίσι, όπου παρέμεινε για 20 ημέρες. Ο 70χρονος πολιτικός ευχαρίστησε όσους τον στήριξαν και διαβεβαίωσε πως θα παλέψει μέχρι τέλους για να αποδείξει την αθωότητά του.

«Καθώς ξαναβρίσκω την ελευθερία μου και την οικογένειά μου, θέλω να εκφράσω τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη μου σε όλους όσοι μου έγραψαν, με στήριξαν και με υπερασπίστηκαν. Τα χιλιάδες μηνύματα υποστήριξής σας με συγκίνησαν βαθιά και μου έδωσαν τη δύναμη να αντέξω αυτή τη δοκιμασία», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (Twitter).

Au moment où je retrouve ma liberté et ma famille, je veux dire à toutes celles et ceux qui m’ont écrit, soutenu, défendu, combien je leur en suis reconnaissant. Vos milliers de témoignages m’ont bouleversé et donné la force de supporter cette épreuve. Le droit a été appliqué.… — Nicolas Sarkozy (@NicolasSarkozy) November 10, 2025

Και συνέχισε: «Ο νόμος εφαρμόστηκε. Τώρα θα προετοιμαστώ για την έφεση. Η ενέργειά μου επικεντρώνεται αποκλειστικά στην απόδειξη της αθωότητάς μου. Η αλήθεια θα επικρατήσει. Η υπόλοιπη ιστορία μένει να γραφτεί».

Ο Σαρκοζί αποφυλακίστηκε υπό δικαστική επιτήρηση, με περιοριστικούς όρους που του απαγορεύουν την έξοδο από τη χώρα και οποιαδήποτε επικοινωνία με πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση Καντάφι, καθώς και –για πρώτη φορά στα γαλλικά χρονικά– με τον νυν υπουργό Δικαιοσύνης Ζεράρ Νταρμανάν, ο οποίος τον είχε επισκεφθεί στη φυλακή, προκαλώντας την αντίδραση του δικαστικού σώματος.

🔴 Nicolas Sarkozy a quitté le prison de la Santé pic.twitter.com/MflaBjs9Qq — LCI (@LCI) November 10, 2025

Ο πρώην πρόεδρος αποχώρησε από τη φυλακή συνοδευόμενος από την Κάρλα Μπρούνι, επιβιβαζόμενος σε αυτοκίνητο με φιμέ τζάμια και αστυνομική συνοδεία.

Η έφεση για την υπόθεση Λιβύης θα εκδικαστεί τον Μάρτιο του 2026, ενώ ο Σαρκοζί έχει μπροστά του και άλλη δικαστική εκκρεμότητα, την υπόθεση Bygmalion, όπου έχει καταδικαστεί σε έξι μήνες φυλάκιση με “βραχιολάκι” για εικονικά τιμολόγια στην προεκλογική του εκστρατεία.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την εμπειρία της φυλάκισης «πολύ σκληρή, εξουθενωτική, έναν εφιάλτη», αποδίδοντας ωστόσο «φόρο τιμής στο σωφρονιστικό προσωπικό» που συνέβαλε να γίνει η παραμονή του πιο υποφερτή.

Με την αποφυλάκισή του, ο Νικολά Σαρκοζί παραμένει ο πρώτος πρώην ηγέτης κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει φυλακιστεί, ενώ η υπόθεση που φέρει το όνομά του εξακολουθεί να συγκλονίζει τη γαλλική πολιτική σκηνή.

