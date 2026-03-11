Νικολακόπουλος: 11+30 εκατ. ευρώ από Υπουργείο και Περιφέρεια για αποκαταστάσεις στους Δήμους της Ηλείας

Όσα εξήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος από την Ηλεία. Τοποθέτηση του Ανδρέα Νικολακόπουλου κατά την ευρεία σύσκεψη που ακολούθησε:

 

Νικολακόπουλος: 11+30 εκατ. ευρώ από Υπουργείο και Περιφέρεια για αποκαταστάσεις στους Δήμους της Ηλείας
11 Μαρ. 2026 20:38
Pelop News

Την ανάγκη να υπάρξουν  άμεσα οι απαραίτητες χρηματοδοτήσεις, για την αντιμετώπιση  των πολλαπλών καταστροφών  που προέκυψαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα στους Δήμους του Νομού Ηλείας, εξέφρασε  ο πρώην Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη και Βουλευτής, Ανδρέας Νικολακόπουλος, στην ευρεία  σύσκεψη που έγινε στο Διοικητήριο Π.Ε. Ηλείας υπό τον  Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και αρμόδιο για τις φυσικές καταστροφές, Κώστα Κατσαφάδο.

Αναφερόμενος στις χρηματοδοτήσεις ύψους 11 εκατ. ευρώ που εξήγγειλε εκ μέρους του Υπουργείου ο κ. Κατσαφάδος, καθώς και των 30 εκατ. ευρώ μέσω της  Περιφέρειας  Δυτικής Ελλάδος, εκ των οποίων το μεγαλύτερο τμήμα θα δοθεί στην Ηλεία, ο  κ. Νικολακόπουλος έκανε λόγο για σημαντικά ποσά, επισημαίνοντας ωστόσο ότι με την αυτοψία στις πληγείσες περιοχές θα διαπιστωθεί πως ενδεχομένως να είναι και περισσότερα.

«Απόλυτη προτεραιότητα είναι πάντα η στήριξη των πολιτών και η αποκατάσταση των καταστροφών που έπληξαν τον Νομό μας. Θα πρέπει, για ακόμα μια φορά η Κυβέρνησή μας να σκύψει στα προβλήματα της Ηλείας και να είμαστε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, γρήγοροι και αποτελεσματικοί. Υπάρχουν ζημιές σε πολλές περιουσίες, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, ιδιωτικές αγροικίες και επιχειρήσεις. Είναι αδήριτη ανάγκη να ενταχθεί η Ηλεία στο σύστημα Κρατικής Αρωγής και να καταβληθούν άμεσα οι αποζημιώσεις που προβλέπονται από τον ΕΛΓΑ.» τόνισε  ο πρώην Υφυπουργός στην τοποθέτησή του.

Τέλος, ο Βουλευτής Ηλείας ανέφερε ότι πρέπει να γίνει σωστή κατανομή των αναγκαίων χρηματοδοτήσεων και συγχρόνως να αξιοποιηθούν τα διαθέσιμα ποσά, εκ μέρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Επίσης, θα πρέπει σε συνεννόηση με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, να υπάρξει ολοκλήρωση και πλήρης εκτέλεση του προγράμματος αγροτικής οδοποιίας, για την αποκατάσταση των ζημιών, με χρηματοδότηση 3 εκ. ευρώ σε κάθε Δήμο που επλήγη» δήλωσε ο κ. Νικολακόπουλος.

Μετά το πέρας της ευρείας σύσκεψης, ο κ. Νικολακόπουλος συνόδευσε τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε αυτοψία των ζημιών στον Αλφειό, στην περιοχή της Αρχ. Ολυμπίας, καθώς στην Ε.Ο. 111 στην Ηλεία, όπου πρόσφατα προκλήθηκαν εξίσου σημαντικές καταστροφές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:00 Το απρόβλεπτο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Λοξοδρομώ, Κολακεύω, Καραδοκώ
20:46 Θεοδωρικάκος: «Το πλαφόν στα κέρδη έκτακτο μέτρο για την προστασία των καταναλωτών»
20:38 Νικολακόπουλος: 11+30 εκατ. ευρώ από Υπουργείο και Περιφέρεια για αποκαταστάσεις στους Δήμους της Ηλείας
20:30 Πυροτεχνήματα: Το εντυπωσιακό στοιχείο που απογειώνει κάθε εκδήλωση
20:30 Ζαφειρόπουλος για τον συμφοιτητή του Χριστοδουλίδη: «Από τότε πάλευε για την Κύπρο»
20:26 Πάτρα: Ανατροπή οχήματος στη ΒΙΠΕ, τυχερός μέσα στην ατυχία του ο οδηγός
20:18 Άνετη πρόκριση του Ατρομήτου στα ημιτελικά 
20:17 Μάγδα Φύσσα: «Παύλο, τα καταφέραμε»
20:09 Θεσσαλονίκη: 10χρονο παιδί υπέστη ανακοπή στο Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο
20:00 ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ «Π»: Νέος πολιτιστικός θεσμός στην Πάτρα, Διεθνές Φεστιβάλ Παιδικού Βιβλίου
19:54 Νορβηγία: Τρεις συλλήψεις μετά τη βομβιστική επίθεση στη πρεσβεία των ΗΠΑ
19:47 Μητσοτάκης: Θεσμικό «ανάχωμα» στα social media για ανηλίκους κάτω των 15 ετών, τι είπε για τα fake news BINTEO
19:39 Πολεμικό θρίλερ στο Στενό του Ορμούζ: Πόντιση ναρκών από το Ιράν και «άλμα» στις τιμές της ενέργειας
19:37 Σπουδαία διάκριση για την Πάτρα: Ασημένιο στο Πανελλήνιο Δυάδων Bowling
19:28 Συναγερμός στον Κόλπο: Τραπεζικοί κολοσσοί εκκενώνουν γραφεία στο Ντουμπάι
19:24 Η Παναχαϊκή έκλεισε φιλικό τεστ με Μιλτιάδη
19:21 Αλλάζει ο καιρός από το Σαββατοκύριακο: Έρχονται βροχές και πτώση θερμοκρασίας
19:16 Ερετρια: Αγχολυτική απόδραση κοντά στην Αττική
19:07 Α1 Πόλο: Τα πατρινά «κανόνια» που σαρώνουν
19:06 Χτύπημα ΑΑΔΕ στο λαθρεμπόριο καυσίμων: Εξαρθρώθηκε δίκτυο με τζίρο 9 εκατ. ευρώ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ