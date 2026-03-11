Νικολακόπουλος: 11+30 εκατ. ευρώ από Υπουργείο και Περιφέρεια για αποκαταστάσεις στους Δήμους της Ηλείας

Την ανάγκη να υπάρξουν άμεσα οι απαραίτητες χρηματοδοτήσεις, για την αντιμετώπιση των πολλαπλών καταστροφών που προέκυψαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα στους Δήμους του Νομού Ηλείας, εξέφρασε ο πρώην Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη και Βουλευτής, Ανδρέας Νικολακόπουλος, στην ευρεία σύσκεψη που έγινε στο Διοικητήριο Π.Ε. Ηλείας υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και αρμόδιο για τις φυσικές καταστροφές, Κώστα Κατσαφάδο.

Αναφερόμενος στις χρηματοδοτήσεις ύψους 11 εκατ. ευρώ που εξήγγειλε εκ μέρους του Υπουργείου ο κ. Κατσαφάδος, καθώς και των 30 εκατ. ευρώ μέσω της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, εκ των οποίων το μεγαλύτερο τμήμα θα δοθεί στην Ηλεία, ο κ. Νικολακόπουλος έκανε λόγο για σημαντικά ποσά, επισημαίνοντας ωστόσο ότι με την αυτοψία στις πληγείσες περιοχές θα διαπιστωθεί πως ενδεχομένως να είναι και περισσότερα.

«Απόλυτη προτεραιότητα είναι πάντα η στήριξη των πολιτών και η αποκατάσταση των καταστροφών που έπληξαν τον Νομό μας. Θα πρέπει, για ακόμα μια φορά η Κυβέρνησή μας να σκύψει στα προβλήματα της Ηλείας και να είμαστε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, γρήγοροι και αποτελεσματικοί. Υπάρχουν ζημιές σε πολλές περιουσίες, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, ιδιωτικές αγροικίες και επιχειρήσεις. Είναι αδήριτη ανάγκη να ενταχθεί η Ηλεία στο σύστημα Κρατικής Αρωγής και να καταβληθούν άμεσα οι αποζημιώσεις που προβλέπονται από τον ΕΛΓΑ.» τόνισε ο πρώην Υφυπουργός στην τοποθέτησή του.

Τέλος, ο Βουλευτής Ηλείας ανέφερε ότι πρέπει να γίνει σωστή κατανομή των αναγκαίων χρηματοδοτήσεων και συγχρόνως να αξιοποιηθούν τα διαθέσιμα ποσά, εκ μέρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Επίσης, θα πρέπει σε συνεννόηση με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, να υπάρξει ολοκλήρωση και πλήρης εκτέλεση του προγράμματος αγροτικής οδοποιίας, για την αποκατάσταση των ζημιών, με χρηματοδότηση 3 εκ. ευρώ σε κάθε Δήμο που επλήγη» δήλωσε ο κ. Νικολακόπουλος.

Μετά το πέρας της ευρείας σύσκεψης, ο κ. Νικολακόπουλος συνόδευσε τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε αυτοψία των ζημιών στον Αλφειό, στην περιοχή της Αρχ. Ολυμπίας, καθώς στην Ε.Ο. 111 στην Ηλεία, όπου πρόσφατα προκλήθηκαν εξίσου σημαντικές καταστροφές.

