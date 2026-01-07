Νικολέτα Βλαβιανού στην «Π»: «Για εμένα υπάρχουν μόνο Ανθρωποι και Θηρία»

Ερχεται στην Πάτρα και το «Επίκεντρο+» την Παρασκευή 9 και το Σάββατο 10 Ιανουαρίου (ώρα 20:15) με τον θεατρικό μονόλογο «Μόνο σπίτι, κρεβάτι και εκκλησία» των Ντάριο Φο και Φράνκα Ράμε, σε δική της απόδοση και δραματουργική επεξεργασία. Διαφορετική από τη στερεοτυπική νοικοκυρά που υποδύεται, η Νικολέτα Βλαβιανού μιλάει στην «Π» για την επιλογή του έργου, τη θέση της γυναίκας, την εμπειρία της στον χώρο, τον ρόλο του θεάτρου, αλλά και την αγαπημένη της Πάτρα.

-Επιστρέφετε στη σκηνή με έναν ακόμη μονόλογο. Τι αγαπάτε στο συγκεκριμένο θεατρικό είδος;

Η αλήθεια είναι πως μετά το covid ασχολήθηκα περισσότερο με τους μονόλογους. Αν και επικίνδυνο το «σπορ» αυτό, σου δίνει την ευκαιρία λόγω έκτασης κειμένου να εμβαθύνεις σε έναν ρόλο, να τον φέρεις πιο κοντά στον εαυτό σου.

-Γιατί επιλέξατε να διασκευάσετε το έργο των Φο και Ράμε και να υποδυθείτε την ηρωίδα του;

Είχα την ανάγκη να ασχοληθώ με μία «κωμωδία» πολιτικό-κοινωνικού περιεχομένου. Και ο μαέστρος σε αυτό το είδος είναι βέβαια ο Ντάριο Φο. Εχει τη δυνατότητα μέσα από μία «ανάλαφρη» ματιά να προσεγγίζει θέματα που καίνε!

-Η ηρωίδα περιτριγυρίζεται από άνδρες -σύζυγο, γιο, εραστή, κουνιάδο- καλούμενη να είναι ταυτόχρονα μάνα, σύζυγος, ερωμένη και νοικοκυρά. Τι αγαπάτε και τι σας θυμώνει στη γυναίκα που υποδύεστε;

Με θυμώνει το ότι αφήνεται να ανήκει, η άγνοια της δύναμης που κουβαλάει, αλλά αγαπάω την αφέλειά της, που τη βοηθά να προσαρμόζεται και την πίστη της σε ένα καλύτερο αύριο, μέχρι…

– Το έργο γράφτηκε το 1977. Κατά πόσο έχει αλλάξει, λέτε, η θέση της γυναίκας σήμερα σε σχέση με τότε;

Λυπάμαι, αλλά στην κοινωνία μας τα πράγματα μπορεί να κινούνται, αλλά δεν πάνε πάντοτε μπροστά. Το έργο πιστεύω γράφτηκε από τους συγκεκριμένους συγγραφείς για να καυτηριάσουν και να αφυπνίσουν και νομίζω πως και τώρα υπάρχει μεγάλη ανάγκη για αυτόν τον σχολιασμό. Τα πράγματα, βλέπετε, δεν είναι πάντοτε δεδομένα…

-Πώς αγγίζει η παράσταση και τα δύο φύλα και ποια είναι η ανταπόκριση του κοινού;

Η ανταπόκριση του κοινού δικαίωσε την επιλογή αυτού του έργου. Ηταν η σωστή στιγμή. Οι αντιδράσεις είναι αυτές που υπολογίζαμε, δηλαδή αντιλαμβάνονται το χιούμορ, χαλαρώνουν και συγχρόνως μπαίνουν στο νόημα. Αφορά και τα δύο φύλα γιατί το έργο επικεντρώνεται στη διαφορετική ματιά, στη διαφορά αντίληψης που φέρνει και τη σύγκρουση, π.χ. των εννοιών της αγάπης, του γάμου, των υποχρεώσεων κ.λπ.

– Στη διάρκεια της καλλιτεχνικής σας πορείας νιώσατε ποτέ να σας υποτιμούν ή να σας πιέζουν ασφυκτικά επειδή είστε γυναίκα; Και αν ναι, πώς το διαχειριστήκατε;

Φυσικά. Αλλωστε στο δικό μας επάγγελμα συνήθως συνδυάζουν το όμορφη με το χαζή και το έξυπνη με το σκύλα. Εγώ προσωπικά κοιτώ ευθεία στα μάτια και διεκδικώ τον χώρο μου και την αξιοπρέπειά μου. Αλλωστε εγώ ποτέ δεν πίστεψα ούτε και δέχτηκα τον διαχωρισμό σε γυναίκες και άντρες. Για εμένα υπάρχουν μόνο Ανθρωποι και Θηρία.

-Ζούμε σε μια εποχή σκληρή και συχνά παρανοϊκή. Ποιος είναι, κατ’ εσάς, ο ρόλος του θεάτρου;

Το θέατρο οφείλει να είναι καθρέφτης, μέσα σε αυτόν βλέπουμε πιο καθαρά αυτά που συμβαίνουν. Ισως γι’ αυτό και να ενοχλεί. Το θέατρο είναι, μεταξύ άλλων, μέσο κοινωνικής κριτικής, είναι στάση ζωής.

– Σας βλέπουμε συχνά στην Πάτρα. Πώς θα περιγράφατε την εμπειρία σας από τις εδώ εμφανίσεις σας;

Η Πάτρα είναι μια πόλη συνδεδεμένη με τις παιδικές μου αναμνήσεις. Με γοητεύει το λιμάνι της, η ιστορία της, οι άνθρωποί της είναι ανοιχτοί, αγαπούν το θέαμα, το θέατρο, έχουν χιούμορ, αλλά και το ότι είναι πολύ κοντά στην αγαπημένη μου Κεφαλονιά την κάνει ακόμα πιο αγαπητή …

-Κι όταν σβήνουν οι προβολείς, πώς νιώθει η Νικολέτα Βλαβιανού;

Αυτό είναι μια δύσκολη ερώτηση. Θα πω μόνο πως περιμένω μέχρι να ανάψουν και πάλι από την αρχή…

Info

Μετάφραση: Αχιλλέας Καλαμάρας

Σκηνοθεσία: Νικολέτα Βλαβιανού και Μόνικα Κολολοκοτρώνη

Βοηθός Σκηνοθέτη: Μαργαρίτα Τρίφτη

Ενδυματολογια: Δάφνη Τσακωτά

Κίνηση: Μόνικα Κολοκοτρώνη

Γενική είσοδος:16 ευρώ. Μειωμένο: 13 ευρώ.

Πληροφορίες-κρατήσεις: 2610 46 10 50.

Προπώληση: ticketservices.gr

