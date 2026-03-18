Νίκολιτς για το ΑΕΚ – Τσέλιε: Θα κατεβάσουμε την καλύτερη ενδεκάδα

Η ΑΕΚ διέλυσε με 4-0 την Τσέλιε στη Σλοβενία, ωστόσο στο κιτρινόμαυρο στρατόπεδο δεν επικρατεί κανένας εφησυχασμός ενόψει της ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπως ξεκαθάρισε ο Μάρκο Νίκολιτς.

Η ΑΕΚ φιλοξενεί την Τσέλιε στην Allwyn Arena (19/03, 19:45, COSMOTE Sport 3) και θέλει να σφραγίσει την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Conference League, με τον Μάρκο Νίκολιτς να δηλώνει κατηγορηματικά στη συνέντευξη Τύπου ότι θα παρατάξει την ομάδα του με την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα, παρά το 4-0 του πρώτου αγώνα.

Παράλληλα, ο Σέρβος προπονητής της Ένωσης εξήγησε ότι δεν κάνει σκέψεις αναφορικά με τις κίτρινες, διότι μπορεί τον ποδόσφαιρο να τον τιμωρήσει αν τα σκέφτεται.

Όσα δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς

Στην αρχική του τοποθέτηση: “Αύριο έχουμε μεγάλη σημαντική αναμέτρηση, πολύ ανταγωνιστική αναμέτρηση. Πρέπει να είμαστε σοβαροί να δείξουμε σεβασμό στον αντίπαλο και στους φιλάθλους μας, να παίξουμε με σεβασμό για τον αντίπαλο.

Να παίξουμε σαν να είναι 0-0 ή να έχουμε χάσει 1-0 για να πιέσουμε. Αυτό είπα στους παίκτες. Ελπίζουμε να προκριθούμε στην επόμενη φάση. Ελπίζω το γήπεδο αύριο να είναι γεμάτο, όταν φτιάχνουν όμορφη ατμόσφαιρα μας σπρώχνουν στη νίκη“.

Για το αν θα παίξει ρόλο οι παίκτες που είναι στο όριο και ο λόγος που δεν είδαν κίτρινη: “Η απάντηση είναι πολύ απλή. Είμαι 25 χρόνια προπονητής, όταν κάνεις τέτοιους υπολογισμούς το ποδόσφαιρο θα σε τιμωρήσει. Θα κατεβάσουμε την καλύτερη ενδεκάδα, δεν με ενδιαφέρουν οι κίτρινες. Με ενδιαφέρει το επόμενο ματς. Να πάρουμε την πρόκριση, μετά να πάμε με την Κηφισιά και μετά στο επόμενο ματς

Ευχαριστώ το ερώτημά σας. Έχω δει κάποιες φήμες. Σέβομαι τον αντίπαλο, σέβομαι τους φιλάθλους, θα κατεβάσουμε την καλύτερη δυνατή ομάδα για να κερδίσουμε“.

Για το αν θέλει να κατακτήσει το πρωτάθλημα ή να πάει στον τελικό του Conference League: “Ναι κι αυτό το έχω δει. Για τη Λειψία. Σε πρώτη φάση με επαγγελματισμό πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά, Φυσικά και έχουμε όνειρα. Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο ονείρων. Ξέρω ότι μια ευρωπαϊκή επιτυχία σημαίνει πολλά για τους φιλάθλους και για μένα.

Επικεντρωνόμαστε στον επαναληπτικό με την Τσέλιε. Το πώς θα τελειώσουμε τη λίγκα θα κρίνει τι θα αντιμετωπίσουμε τη νέα χρονιά. Θα έχει σοβαρό αντίκτυπο για σοβαρή επιτυχία του χρόνου. Αυτή είναι η δική μου διπλωματική απάντηση“.

Για το δίδυμο Βάργκα – Γιόβιτς και την ποιότητα που έχει δείξει ως τώρα στη σεζόν: “Ναι θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο δίδυμο. Ουδείς εκ των δύο ήταν στην ομάδα το καλοκαίρι. Πρώτα ήρθε ο Λούκα και μετά ο Μπαρναμπάς. Πολύ εξαπλάγησαν που φέραμε αυτό τον παίκτη στα 31.

Έχει πετύχει πάνω από 150 γκολ, με την εθνική και την πρώην ομάδα του. Είναι ποιοτικοί παίκτες, έχουν εξαιρετική ανθρώπινη σχέση και το απολαμβάνουν. Πρέπει οι παίκτες να τους απολαύσουν, είμαι πολύ χαρούμενος που έχω αυτούς τους δύο μαζί“.

Για το αν θεωρεί ότι η ομάδα του έχει πληγωθεί από αδυναμία στην άμυνα ή κάποια γκολ που έχασε: “Καλησπέρα. Σωστή και εύστοχη ερώτηση, συμφωνώ 100%. Παίζουμε πολύ καλό ποδόσφαιρο, έχουμε παίξει πολύ καλό ποδόσφαιρο. Υπήρξαν στιγμές με απόλυτη έλλειψη συγκέντρωσης που δεχθήκαμε γκολ. Τα γκολ που δεχθήκαμε ήταν δώρα στον αντίπαλο.

Θεωρώ ότι κάποιες φορές ήμασταν πιο χαλαροί μπροστά στην αντίπαλη εστία. Όταν έχεις την ευκαιρία πρέπει να βάλεις 2-3 γκολ. Συμφωνώ μαζί σας. Υπάρχει κάτι ακόμα που έχω αναγνωρίσει. Η ομάδα μας είναι καλύτερη όταν κυνηγά ένα αποτέλεσμα, παρά όταν έχει να υπερασπιστεί. Η σεζόν μπαίνει σε κρίσιμη φάση, όλες οι λεπτομέρειες θα παίξουν ρόλο. Πρέπει να δουλέψουμε σε αυτό“.

Για τη στιγμή που έχει ξεχωρίσει φέτος την ομάδα: “Το γνωρίζω αυτό το γεγονός. Με κάνει πολύ καλύτερο. Προσωπικά πεινάω. Είναι πολύ νωρίς να καταλήξουμε σε μεγαλύτερα συμπεράσματα. Υπάρχουν πράγματα που ξεχώρισαν στο παρελθόν. Δεν μπορώ να ξεχωρίσει το ματς με την Άντερλεχτ ή τις νίκες κόντρα σε Φιορεντίνα και Σαμψούντα. Ήταν πολύ ισχυρά τα συναισθήματα που έζησα“.

Για τη διάταξη που έχει χρησιμοποιήσει με δύο φορ που έχει τα θετικά της και τα αρνητικά της και αν αυτό αναγκάζει τον Γιόβιτς να γυρίζει πιο πίσω ή θα το κάνει ο Βάργκα: “Ήμασταν μια από τις καλύτερες ομάδες στις στατικές φάσεις. Τώρα ο Ολυμπιακός μας πέρασε σε αυτό τον τομέα.

Πρέπει να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι, είχαμε κάποια ατυχία στο δεύτερο γκολ του Ατρομήτου. Στο τέλος είχαμε και δύο δοκάρια. Είναι και θέμα ατυχίας, αλλά και συγκέντρωσης.

Επίσης παίζουν αυτοί οι δύο, έχουμε όμως τον Κοϊτά και τον Γκατσίνοβιτς. Πολλές φορές μπορούμε να προσαρμοστούμε πάνω στον αντίπαλο, κάποιοι όπως η Τσέλιε μπορούν να παίζουν man to man. Προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε τη δύναμη του Βάργκα στον αέρα και το ότι ο Γιόβιτς είναι ένας πολύ ποιοτικός επιθετικός“.

Για το αν μετάνιωσε για τις αλλαγές που έκανε στο Περιστέρι και αν προτιμάει αντίπαλο στους 8: “Με ενδιαφέρει μόνο η Τσέλιε και η τελευταία αναμέτρηση. Δεν υπάρχει κάτι που να μετανιώνω“.

