Νίκος Ανδρουλάκης έξω από την κάλπη: ​Η αλλαγή περνά μέσα από την ήττα της Νέας Δημοκρατίας.

Στο Περιστέρι ψήφισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

“Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για μια Ελλάδα με κοινωνική δικαιοσύνη, με λιγότερες ανισότητες, με ισχυρότερο κράτος δικαίου και σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα”τόνισε και πρόσθεσε: “​Αυτή η αλλαγή περνά μέσα από την ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί η πολιτική της περιφρόνησε τους αγώνες, τις θυσίες των πολιτών τα χρόνια της οικονομικής κρίσης.

Διότι οι πολιτικές τους έφεραν περισσότερες ανισότητες, μεγαλύτερη ακρίβεια στα τρόφιμα, στη στέγαση και αποδυνάμωσαν τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία. Γιατί οι επιλογές τους δημιούργησαν πυρήνες διαφθοράς, αναξιοκρατίας, αδιαφάνειας σε πολλά σημεία του κράτους”.

​Ο κ. Ανδρουλάκης παρέμεινε για αρκετή ώρα στον χώρο, συνομιλώντας με μέλη και φίλους της παράταξης που περίμεναν να ψηφίσουν, ενώ αντάλλαξε χειραψίες και δέχθηκε ευχές.

Ολόκληρη η δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη: ​”Θέλω να ευχαριστήσω τα δεκάδες χιλιάδες μέλη του ΠΑΣΟΚ, που σήμερα με την παρουσία τους έστειλαν μήνυμα ενότητας και προοπτικής της δημοκρατικής παράταξης. Μαζί θα δώσουμε τον αγώνα μέχρι τις εθνικές εκλογές για την πολιτική αλλαγή. Αγώνα με αισιοδοξία, με δυναμισμό και πάνω απ’ όλα με αξιοπρέπεια.

​Καλώ όμως και κάθε πολίτη, κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, ό,τι επιλογή και αν έκαναν στις τελευταίες εθνικές εκλογές, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή.

Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για μια Ελλάδα με κοινωνική δικαιοσύνη, με λιγότερες ανισότητες, με ισχυρότερο κράτος δικαίου και σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. ​Αυτή η αλλαγή περνά μέσα από την ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί η πολιτική της περιφρόνησε τους αγώνες, τις θυσίες των πολιτών τα χρόνια της οικονομικής κρίσης.

Διότι οι πολιτικές τους έφεραν περισσότερες ανισότητες, μεγαλύτερη ακρίβεια στα τρόφιμα, στη στέγαση και αποδυνάμωσαν τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία.

Γιατί οι επιλογές τους δημιούργησαν πυρήνες διαφθοράς, αναξιοκρατίας, αδιαφάνειας σε πολλά σημεία του κράτους.

Γι’ αυτό είναι σημαντικό να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Γιατί μαζί μπορούμε να κερδίσουμε την Ελλάδα που αξίζουμε”.

