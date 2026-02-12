Νίκος Δένδιας για Αναστάση Παπαληγούρα: «Υπηρέτησε με ήθος τον δημόσιο βίο»

Με δημόσια τοποθέτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας εξέφρασε τη θλίψη του για τον θάνατο του Αναστάση Παπαληγούρα, αναφερόμενος στη διαδρομή και την παρουσία του στην πολιτική ζωή.

12 Φεβ. 2026 11:02
Τη λύπη του για την απώλεια του Αναστάση Παπαληγούρα εξέφρασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ, κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο που υπηρέτησε με συνέπεια και αξιοπρέπεια τον δημόσιο βίο.

Όπως σημείωσε, ο εκλιπών είχε ενεργή παρουσία στην πολιτική σκηνή ως πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, βουλευτής και υπουργός, ενώ υπογράμμισε ότι συνέχισε την οικογενειακή πολιτική παράδοση εντιμότητας, την οποία —όπως ανέφερε— του είχε μεταδώσει ο πατέρας του, Παναγής Παπαληγούρας.

Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε επίσης στη μεταξύ τους συνεργασία κατά την περίοδο που ήταν και οι δύο βουλευτές, επισημαίνοντας τη συμβολή του Αναστάση Παπαληγούρα στην προσπάθεια για την ανέγερση του νέου Δικαστικού Μεγάρου στην Κέρκυρα.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας απηύθυνε τα συλλυπητήριά του προς την οικογένεια του εκλιπόντος.

