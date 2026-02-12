Νίκος Δένδιας για Αναστάση Παπαληγούρα: «Υπηρέτησε με ήθος τον δημόσιο βίο»

Τη λύπη του για την απώλεια του Αναστάση Παπαληγούρα εξέφρασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ, κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο που υπηρέτησε με συνέπεια και αξιοπρέπεια τον δημόσιο βίο.

Όπως σημείωσε, ο εκλιπών είχε ενεργή παρουσία στην πολιτική σκηνή ως πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, βουλευτής και υπουργός, ενώ υπογράμμισε ότι συνέχισε την οικογενειακή πολιτική παράδοση εντιμότητας, την οποία —όπως ανέφερε— του είχε μεταδώσει ο πατέρας του, Παναγής Παπαληγούρας.

Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε επίσης στη μεταξύ τους συνεργασία κατά την περίοδο που ήταν και οι δύο βουλευτές, επισημαίνοντας τη συμβολή του Αναστάση Παπαληγούρα στην προσπάθεια για την ανέγερση του νέου Δικαστικού Μεγάρου στην Κέρκυρα.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας απηύθυνε τα συλλυπητήριά του προς την οικογένεια του εκλιπόντος.

Ο θάνατος του Αναστάση Παπαληγούρα, προκαλεί τη βαθιά θλίψη όλων μας. Υπηρέτησε με ήθος και συνέπεια το δημόσιο βίο και την παράταξη, ως Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, Βουλευτής και Υπουργός. Στη διαδρομή του συνέχισε την οικογενειακή παράδοση της εντιμότητας στην πολιτική, την οποία του… — Nikos Dendias (@NikosDendias) February 12, 2026

