Νίκος Δένδιας: Οι δαπάνες για την άμυνα να γίνουν μοχλός ανάπτυξης

Τη σιγουριά του ότι στα χρόνια που έρχονται, οι δαπάνες για την άμυνα θα χρησιμοποιηθούν ως μοχλός ανάπτυξης της χώρας, εξέφρασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μιλώντας σήμερα σε εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, όπου εκπροσώπησε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στην ίδια εκδήλωση, κατόπιν ομόφωνης απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, απονεμήθηκε στον κ. Δένδια ο τίτλος του επιτίμου μέλους για τη «μακρά και πολύτιμη παρουσία του στην εγχώρια και διεθνή πολιτική σκηνή, υπηρετώντας πιστά και αποτελεσματικά, από καίριες θέσεις, το δημοκρατικό μας πολίτευμα, το Σύνταγμα και τον εθνικό μας θυρεό».

Το υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας, είπε ο κ. Δένδιας, «είναι πάροχος υπηρεσιών ασφαλείας στον ελληνικό λαό, στην πατρίδα μας. Αυτό είναι το κύριο, το συνταγματικό του καθήκον».

«Βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα και το υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας, αφενός μεν για να επιτελέσει το συνταγματικό του ρόλο, οφείλει το ίδιο να αλλάξει και να γίνει ένας μηχανισμός επεξεργασίας πληροφορίας και γνώσης. Αυτό σημαίνει η μεγάλη ‘Ατζέντα 2030’» πρόσθεσε.

«Αποτελεί βαθιά αλλαγή της ίδιας της φύσης τους, το πώς λειτουργούν πλέον οι Ένοπλες Δυνάμεις, ακριβώς για να επιτελέσουν το συνταγματικό τους ρόλο, και από την άλλη πώς το υπουργείο μπορεί να είναι μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας» είπε.

Εξήγησε ότι η πατρίδα μας στο παρελθόν, «με ευθύνη σχεδόν όλων όσων κυβέρνησαν, δεν κατάφερε να μοχλεύσει οικονομική ανάπτυξη μέσα από τις πολλές δαπάνες για την Εθνική ‘Αμυνα».

«Μέχρι το 2004» ανέλυσε, «είχαμε δαπανήσει για την Εθνική μας ‘Αμυνα 270 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ. Εάν αυτά τα χρήματα είχαν σωστά δαπανηθεί, τότε οι ρυθμοί ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας θα ήταν διαφορετικοί».

«Προσπαθούμε», συνέχισε, «να δημιουργήσουμε ένα ενάρετο παράδειγμα. Και να αντιμετωπίσουμε μέσω του τρόπου που διαχειριζόμαστε στο υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας, το υστέρημα του Έλληνα φορολογούμενου και να μελετήσουμε τα δύο βασικά προβλήματα που οδήγησαν την πατρίδα μας στην πολύ δύσκολη κρίση του 2010. Το δημόσιο χρέος και το έλλειμα στο ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών».

«Για το πρώτο, αυτό που κάνουμε είναι ότι κινούμαστε αυστηρά μέσα στο δημοσιονομικό μας πλαίσιο. Δεν φεύγουμε από αυτό. Δεν μπορούμε να υπερχρεώσουμε τη χώρα. Μια χώρα υπερχρεωμένη είναι εξ ορισμού ανίσχυρη. Και το δεύτερο, όμως, το οποίο κάνουμε, είναι ακόμη πιο σημαντικό. Είναι η προσπάθεια να μοχλεύσουμε ανάπτυξη αντιμετωπίζοντας επίσης το έλλειμα στο ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών. Δηλαδή, να επενδύσουμε τα χρήματα με έναν τέτοιο τρόπο και σε προϊόντα διπλής χρήσης ώστε να μπορέσουμε να έχουμε εξαγώγιμη δραστηριότητα και προϊόντα» ξεκαθάρισε ο κ. Δένδιας.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, «δημιουργήσαμε το μακροχρόνιο εξοπλιστικό, 12 συν 8 χρόνια, ώστε οι επιχειρήσεις να έχουν ορίζοντα, να ξέρουν πού πάμε. Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται παραδείγματος χάριν με τη ναυτιλία και την κατασκευή και επισκευή πλοίων, πρέπει να ξέρουν, για να μπορούν να επενδύσουν, τι θα χρειαστεί η χώρα τα επόμενα χρόνια. Και από την άλλη, πρέπει να φέρουμε μέσα στον μηχανισμό των Ενόπλων Δυνάμεων την καινοτομία» υπογράμμισε.

Στο πλαίσιο αυτό «δημιουργήσαμε εδώ και λίγα χρόνια το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας, το οποίο ακολουθώντας ένα ενάρετο διεθνές παράδειγμα, μοχλεύει τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων».

«Παλιότερα οι Ένοπλες Δυνάμεις πήγαιναν στο εξωτερικό αν χρειαζόντουσαν κάτι, πήγαιναν και το αγόραζαν και το έφερναν στη χώρα. Τώρα, οι Ένοπλες Δυνάμεις διατυπώνουν ερωτήματα μέσω του ΕΛΚΑΚ στο ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας και το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας πρέπει να παράξει απάντηση, πρώτα σε θεωρητικό επίπεδο, και μετά σε πρακτικό επίπεδο» τόνισε ο κ. Δένδιας.

Ο ίδιος ααφέρθηκε στο αντί-drone σύστημα «Κένταυρος», χαρακτηρίζοντάς το ως «το καλύτερο σύστημα αντιμετώπισης BAYRACTAR στον πλανήτη αυτή τη στιγμή. Και αυτό είναι ελληνική τεχνογνωσία και ελληνική κατασκευή».

«Είμαστε», είπε, «μια μικρή χώρα με ένα ΑΕΠ μικρό επίσης, 230-240 δισεκατομμύρια ευρώ. Είμαστε μια μικρή οικονομία. Για να επιβιώσουμε πρέπει να πάμε πολύ πιο ψηλά. Και υπάρχουν παραδείγματα, υπάρχουν κράτη στην ευρύτερη περιοχή μας με ανάλογο πληθυσμό με εμάς, που έχουν διπλάσιο ΑΕΠ. Μπορούμε λοιπόν και εμείς».

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο του ΕΒΕΠ, στην αίθουσα «Γ. Κασιμάτης», παρέστησαν επίσης, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, o υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας Γεώργιος Κώτσηρας, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο υφυπουργός Ναυτιλίας Στέφανος Γκίκας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. Σωκράτης Φάμελλος, οι βουλευτές Νικόλαος Βλαχάκος, Γεώργιος Βρεττάκος, Δημήτριος Μαρκόπουλος, Ιωάννης Τραγάκης, η αντιπεριφερειάρχης Αττικής Σταυρούλα Αντωνάκου, ο αντιπεριφερειάρχης Πειραιώς Σταύρος Βοϊδονικόλας, ο δήμαρχος Πειραιά Ιωάννης Μώραλης και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ.

Ακόμη, παρέστησαν επικεφαλής ξένων διπλωματικών αρχών στην Ελλάδα, ο αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής αντιναύαρχος Λ.Σ. Τρύφων Κοντιζάς, γενικοί γραμματείς υπουργείων, ο αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης του δήμου Πειραιώς Δημήτρης Καρύδης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Γεώργιος Αλεξανδράτος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής – Πειραιώς Σταύρος Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιώς Νικόλαος Πλατανησιώτης, ο πρόεδρος του Ιδρύματος Αικατερίνη Λασκαρίδη υποναύαρχος ε.τ. Πάνος Λασκαρίδης, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, πρόεδροι και μέλη διοικητικών συμβουλίων επιμελητηρίων, της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας, κοινωνικών εταίρων, παραγωγικών και επιστημονικών φορέων.

