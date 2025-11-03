Νίκος Πλακιάς για το «κόμμα Καρυστιανού»: «Εμένα η θάλασσα με ανακατεύει» – Αναταράξεις στον Σύλλογο Θυμάτων Τεμπών

Το σενάριο περί δημιουργίας πολιτικού φορέα από τη Μαρία Καρυστιανού, πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, προκαλεί αντιδράσεις και δημόσιες τοποθετήσεις. Η ίδια διαψεύδει κατηγορηματικά, μιλώντας για οργανωμένη προσπάθεια παραπληροφόρησης.

03 Νοέ. 2025 11:35
Pelop News

Αναταράξεις στην πολιτική σκηνή αλλά και στον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών προκάλεσε η φημολογία για τη δημιουργία κόμματος υπό τη Μαρία Καρυστιανού. Το θέμα πυροδότησε ανάρτηση του στενού συνεργάτη της, Νίκου Καραχάλιου, ο οποίος αναφέρθηκε δημόσια στον φορέα «Το Κύμα» και στο όνομα «Μαρία», δίνοντας αφορμή για πληθώρα σεναρίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ανάρτηση Καραχάλιου και η αντίδραση Πλακιά

Η ανάρτηση του Νίκου Καραχάλιου στα social media αποτέλεσε το έναυσμα για τη φημολογία περί νέου πολιτικού φορέα. Ο Νίκος Πλακιάς, μέλος του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών, τοποθετήθηκε άμεσα και σε σαφώς αποστασιοποιημένο ύφος, γράφοντας χαρακτηριστικά:
«Εμένα η θάλασσα με ανακατεύει», συνοδεύοντας την ανάρτηση με το ίδιο λογότυπο που είχε χρησιμοποιήσει ο κ. Καραχάλιος.

Η διάψευση της Μαρίας Καρυστιανού

Σε δήλωσή της, λίγες ώρες μετά, η πρόεδρος του Συλλόγου διέψευσε με κατηγορηματικό τρόπο τις φήμες για την ίδρυση κόμματος. Όπως τόνισε, πρόκειται για «δόλια προσπάθεια διασποράς ψευδών ειδήσεων», με στόχο «να τη συνδέσουν με το σάπιο, παλιό πολιτικό σύστημα» και να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη από τα ουσιαστικά ζητήματα που αφορούν την υπόθεση των Τεμπών.
