Νίκος Πλακιάς για το «Κύμα»: «Συνεχίζει να ανακατεύεται το στομάχι μου» – Αιχμές για τον Νίκο Καραχάλιο και την οικογένεια Καραμανλή

Με μια σκληρή ανάρτηση ο πατέρας των διδύμων που χάθηκαν στα Τέμπη, Νίκος Πλακιάς, απάντησε στις δηλώσεις του Νίκου Καραχάλιου για το «Κύμα» και τη Μαρία Καρυστιανού, αφήνοντας αιχμές για τις πολιτικές του σχέσεις και ζητώντας επίσημη διάψευση.

05 Νοέ. 2025 13:40
Pelop News

Η υπόθεση γύρω από το «Κύμα», την πρωτοβουλία που συνδέθηκε —χωρίς επιβεβαίωση— με τη Μαρία Καρυστιανού, μητέρα θύματος του δυστυχήματος στα Τέμπη, συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις.

Ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που σκοτώθηκαν στην τραγωδία, απάντησε με έντονη συγκίνηση και οργή σε ανάρτηση του Νίκου Καραχάλιου, ο οποίος είχε δημοσιεύσει λογότυπο και όνομα του υποτιθέμενου κινήματος.

«Συνεχίζει να ανακατεύεται το στομάχι μου», έγραψε ο κ. Πλακιάς, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Καραχάλιος = Δώδεκα χρόνια σύμβουλος πολιτικής στρατηγικής της οικογένειας Καραμανλή». Και κατέληξε: «Περιμένω επίσημη διάψευση».

Το χρονικό της υπόθεσης

Στις 2 Νοεμβρίου, ο Νίκος Καραχάλιος, γνωστός για τη μακροχρόνια πολιτική του δραστηριότητα, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λογότυπο και τίτλο “Το Κύμα”, αφήνοντας να εννοηθεί πως πρόκειται για νέο πολιτικό σχηματισμό που σχετίζεται με τη Μαρία Καρυστιανού.

Η ανάρτηση αυτή προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, καθώς πολλοί θεώρησαν πως συνδέει το όνομα της Καρυστιανού – μιας από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές του αγώνα των συγγενών των θυμάτων – με πολιτική κίνηση.

Η ίδια η Μαρία Καρυστιανού έσπευσε να διαψεύσει τα σχετικά σενάρια, τονίζοντας ότι δεν έχει καμία πρόθεση να ιδρύσει κόμμα, ούτε να εμπλακεί πολιτικά.

«Εμένα η θάλασσα με ανακατεύει»

Αμέσως μετά τη δημοσίευση του Καραχάλιου, ο Νίκος Πλακιάς είχε κάνει μια πρώτη, οργισμένη ανάρτηση, γράφοντας με νόημα: «Εμένα η θάλασσα με ανακατεύει».

Η νέα του αντίδραση δείχνει πως το θέμα παραμένει ανοιχτό, με τον ίδιο να εκφράζει αγανάκτηση για την πολιτική εκμετάλλευση του πόνου των οικογενειών των θυμάτων των Τεμπών και να ζητά καθαρή τοποθέτηση από τους εμπλεκόμενους.

Το δυστύχημα των Τεμπών εξακολουθεί να συγκλονίζει την κοινή γνώμη, ενώ κάθε απόπειρα πολιτικής αξιοποίησης του πένθους των οικογενειών πυροδοτεί έντονες αντιδράσεις και ευαισθησίες.
