Στην πιο ευτυχισμένη φάση της ζωής του βρίσκεται ο Νίκος Πολυδερόπουλος, καθώς έγινε για πρώτη φορά πατέρας. Ο ηθοποιός μοιράστηκε τη συγκίνησή του και την πρώτη φωτογραφία με το μωρό του.

07 Φεβ. 2026 20:12
Pelop News

Το πρώτο του παιδί απέκτησε ο Νίκος Πολυδερόπουλος με τη σύντροφό του Βαλάσια Συμιακού, με το ζευγάρι –που είναι μαζί τα τελευταία έξι χρόνια– να ζει μία ιδιαίτερα χαρούμενη περίοδο.

Η σύντροφός του έφερε στον κόσμο στις 29 Ιανουαρίου 2026 ένα υγιέστατο αγοράκι και από τότε οι δυο τους απολαμβάνουν τη νέα τους καθημερινότητα ως γονείς.

Την Παρασκευή (07.02.2026) ο γνωστός ηθοποιός δημοσίευσε την πρώτη κοινή φωτογραφία με τον γιο του στα social media. Στην εικόνα εμφανίζεται χαμογελαστός, κρατώντας στην αγκαλιά του το νεογέννητο μωρό που κοιμάται ήρεμα.

Ο ίδιος έχει μιλήσει ανοιχτά για τη συγκίνηση που ένιωσε στη γέννα, τονίζοντας πως πρόκειται για μια αξέχαστη εμπειρία. Όπως είπε, παρακολούθησε τη διαδικασία και δήλωσε βαθιά εντυπωσιασμένος από τη δύναμη των γυναικών, ενώ η πρώτη στιγμή που κράτησε το παιδί του στα χέρια του ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι το ζευγάρι σχεδιάζει το καλοκαίρι να συνδυάσει γάμο και βάφτιση, γιορτάζοντας έτσι τη νέα οικογενειακή τους αρχή.

20:12 Νίκος Πολυδερόπουλος: Πρώτη φωτογραφία με τον νεογέννητο γιο του – «Υποκλίνομαι στη δύναμη των γυναικών»
