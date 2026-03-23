Νίνο και Ζόζεφιν ξανά μαζί; Το βίντεο που φούντωσε τις φήμες επανασύνδεσης

Ο Νίνο και η Ζόζεφιν βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, μετά τις αναρτήσεις των τελευταίων ημερών και με φόντο το νέο τους κοινό τραγούδι με τίτλο «Τι κάνεις;», το οποίο κυκλοφορεί τη Δευτέρα 23 Μαρτίου. Οι κοινές αναφορές γύρω από το ντουέτο ήταν αρκετές, όμως αυτό που τράβηξε περισσότερο το ενδιαφέρον ήταν ένα βίντεο της τραγουδίστριας στο διαδίκτυο.

Στο συγκεκριμένο βίντεο, η Ζόζεφιν εμφανίζεται στο αεροδρόμιο της Ρόδου, από όπου κατάγεται ο Νίνο, γράφοντας: «Λένε πως κάνεις τρέλες για έναν έρωτα… Εγώ πήρα το πρώτο αεροπλάνο και πήγα στο νησί του και όπου βγει. Η φωνή του δεν ξεχνιέται τελικά…». Ακολούθησε ακόμη μία ανάρτηση από το λιμάνι του νησιού, όπου τραγουδά ξανά το νέο τους κομμάτι. Οι εικόνες αυτές ήταν αρκετές για να φουντώσουν τα σενάρια ότι οι δυο τους είναι ξανά μαζί.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ρυθμός 949 Official (@rythmos949fm)

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει επίσημη κοινή επιβεβαίωση από τους δύο καλλιτέχνες για επανασύνδεση. Παρ’ όλα αυτά, αρκετά μέσα αντιμετωπίζουν τις τελευταίες κινήσεις της Ζόζεφιν ως σαφές μήνυμα ότι το πρώην ζευγάρι έχει έρθει ξανά κοντά.

Οι δυο τραγουδιστές υπήρξαν ζευγάρι περίπου για έναν χρόνο, από το 2023 έως το 2024, ενώ και στο παρελθόν οι φήμες γύρω από τη σχέση τους είχαν επανέλθει αρκετές φορές. Μάλιστα, τον Νοέμβριο του 2025, όταν ο Νίνο είχε ερωτηθεί για τα σχετικά σενάρια, είχε απαντήσει με τον δικό του τρόπο, χωρίς να δώσει ξεκάθαρη τοποθέτηση.

Το μόνο βέβαιο, προς το παρόν, είναι ότι το νέο τους ντουέτο έχει ήδη προκαλέσει έντονη κινητικότητα στα κοινωνικά δίκτυα και έχει επαναφέρει στο προσκήνιο ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια της εγχώριας μουσικής σκηνής.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



