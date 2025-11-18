Νοέμβριος στο Αζερμπαϊτζάν: Ένας Μήνας Αναστοχασμού, Κυριαρχίας και Βήματος προς την Ειρήνη.

της Aminas Zalova

Για το Αζερμπαϊτζάν ο Νοέμβριος δεν είναι απλώς ένας ακόμη μήνας στο ημερολόγιο — είναι μια περίοδος βαθιάς εθνικής περισυλλογής και υπερηφάνειας. Τρεις σημαντικές εθνικές εορτές τιμώνται μέσα στις εβδομάδες του, συμβολίζοντας την πορεία της χώρας από την ανεξαρτησία προς την κυριαρχία και τη συνταγματική τάξη.

Ημέρα της Νίκης – 8 Νοεμβρίου

Τιμά το τέλος του 44ήμερου Πατριωτικού Πολέμου του 2020, που αποκατέστησε την εδαφική ακεραιότητα του Αζερμπαϊτζάν.

Ημέρα της Κρατικής Σημαίας – 9 Νοεμβρίου

Γιορτάζει την τρίχρωμη μπλε-κόκκινη-πράσινη σημαία του Αζερμπαϊτζάν, η οποία υιοθετήθηκε για πρώτη φορά το 1918 και αποκαταστάθηκε ως εθνικό σύμβολο μετά την ανεξαρτησία. Η σημαία ενσαρκώνει την ενότητα, την πρόοδο και την κυριαρχία του έθνους.

Ημέρα του Συντάγματος – 12 Νοεμβρίου

Αποτελεί επέτειο της υιοθέτησης του Συντάγματος το 1995 — θεμέλιο της σύγχρονης αζερικής κρατικής υπόστασης και του νομικού και δημοκρατικού της πλαισίου.

Μαζί αυτές οι ημερομηνίες αποτυπώνουν την ιστορία της εθνικής εξέλιξης του Αζερμπαϊτζάν: από την ταυτότητα στους θεσμούς, από τον αγώνα στην κυριαρχία.

Φέτος οι επετειακές εκδηλώσεις αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα: το 2025 έχει επίσημα ανακηρυχθεί από τον Πρόεδρο Ιλχάμ Αλίγιεφ ως «Έτος του Συντάγματος και της Κυριαρχίας», σηματοδοτώντας τα 30 χρόνια από την υιοθέτηση του Συντάγματος και τα πέντε χρόνια από τη Νίκη του 2020, που αποκατέστησε την εδαφική ακεραιότητα της χώρας.

Ωστόσο, μέσα στην ανάμνηση και τον εορτασμό, εμφανίζεται και μια νέα νότα ελπίδας — η προοπτική μιας διαρκούς ειρήνης μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας.

Μια Πορεία προς την Ειρήνη: Η Σύνοδος της Ουάσιγκτον

Οι φετινοί εορτασμοί λαμβάνουν χώρα σε ένα πλαίσιο ανανεωμένης διπλωματικής προόδου μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας.

Τον Αύγουστο του 2025 οι ηγέτες των δύο χωρών — ο Πρόεδρος Ιλχάμ Αλίγιεφ και ο Πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν — συναντήθηκαν στην Ουάσιγκτον, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, για ό,τι ευρέως χαρακτηρίστηκε ως μια ιστορική σύνοδος ειρήνης.

Η συνάντηση κατέληξε σε κοινή διακήρυξη, που επαναβεβαίωνε τον αμοιβαίο σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας και τη δέσμευση για επαναλειτουργία των μεταφορικών και επικοινωνιακών διαδρομών, ενώ οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών μονογράφησαν το συμφωνημένο κείμενο μιας συνολικής ειρηνευτικής συμφωνίας — ένα κρίσιμο βήμα προς την τελική υπογραφή της.

Διεθνείς παρατηρητές, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών, χαιρέτισαν τη σύνοδο ως «αποφασιστικό βήμα προς τη μόνιμη σταθερότητα στον Νότιο Καύκασο».

Τόσο το Μπακού όσο και το Ερεβάν έχουν έκτοτε εκφράσει την προθυμία τους να γυρίσουν σελίδα μετά από δεκαετίες εχθρότητας. Η διαδικασία αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο για περιφερειακή διασυνδεσιμότητα, οικονομική συνεργασία και πολιτιστικές ανταλλαγές — εξελίξεις που θα μπορούσαν να μεταμορφώσουν τον Νότιο Καύκασο σε περιοχή ειρήνης και κοινής ευημερίας.

Από την Κυριαρχία στη Σταθερότητα

Για το Αζερμπαϊτζάν η σύμπτωση αυτών των εθνικών και διπλωματικών οροσήμων αποτυπώνει ένα νέο κεφάλαιο, στο οποίο η κυριαρχία και η ειρήνη δεν αποτελούν αντικρουόμενες αξίες, αλλά συμπληρωματικούς στόχους.

Καθώς η χώρα τιμά την συνταγματική της κληρονομιά και την αποκατάσταση της εδαφικής της ακεραιότητας, ταυτόχρονα εκπέμπει το μήνυμα της διάθεσης για ειρηνική συνύπαρξη και αμοιβαίο σεβασμό με τον γείτονά της.

Κοιτάζοντας το Μέλλον

Καθώς ο Νοέμβριος εξελίσσεται, σημαίες κυματίζουν σε πόλεις, σχολεία και ιδρύματα σε όλο το Αζερμπαϊτζάν, ενώ πολιτιστικά και εκπαιδευτικά προγράμματα τιμούν το Έτος του Συντάγματος και της Κυριαρχίας. Πέρα όμως από τους εορτασμούς διαφαίνεται ένα ευρύτερο μήνυμα:

Ότι η εθνική ισχύς του Αζερμπαϊτζάν μπορεί να συνυπάρχει με μια ειλικρινή επιδίωξη της ειρήνης — και ότι το 2025 ίσως μείνει στη μνήμη όχι μόνο για την αναδρομή στην ιστορία, αλλά και για τη συμβολή του στη διαμόρφωση ενός πιο σταθερού μέλλοντος για τον Νότιο Καύκασο.

Η Amina Zalova είναι διπλωμάτης της Πρεσβείας του Αζερμπαϊτζάν στην Ελλάδα.

