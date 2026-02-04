Νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση στη Βουλή: Αυστηρές ποινές για διακινητές, τροπολογία για νέες δομές στην Κρήτη

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με τίτλο «Προώθηση Πολιτικών Νόμιμης Μετανάστευσης» εισάγεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Στόχος του, σύμφωνα με το υπουργείο, είναι η δημιουργία μιας σύγχρονης, οργανωμένης και αποτελεσματικής μεταναστευτικής πολιτικής που προάγει την οικονομική ανάπτυξη, ενισχύει την κοινωνική συνοχή, προστατεύει τη νομιμότητα και διασφαλίζει το κράτος δικαίου.

Παράλληλα, κατατέθηκε τροπολογία που επιτρέπει τη σύσταση προσωρινών δομών φιλοξενίας και διαχείρισης μεταναστών στην Κρήτη (Ηράκλειο και Χανιά) με υπουργική απόφαση, αντί της χρονοβόρας διαδικασίας Προεδρικού Διατάγματος. Όπως εξήγησε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης κατά τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή, οι δομές αυτές θα εξυπηρετούν την αρχική υποδοχή, τον διαχωρισμό των ατόμων και την ταχεία δρομολόγηση των διαδικασιών:

Όσοι έχουν προσφυγικό προφίλ θα ακολουθούν τη διαδικασία ασύλου και μετεγκατάστασης

Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις θα οδηγούνται σε χώρους κράτησης, ώστε – μετά την απόρριψη του αιτήματος ασύλου – να ακολουθεί η επιστροφή τους

Η τροπολογία προβλέπει επίσης τη δυνατότητα χορήγησης αντισταθμιστικών ωφελημάτων όχι μόνο στους δήμους, αλλά και στις περιφέρειες που δέχονται ιδιαίτερη πίεση από τις μεταναστευτικές ροές.

Κύριες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου

Μείωση γραφειοκρατίας & αυτοματοποίηση Αυτόματη ανανέωση αδειών διαμονής για «ασφαλείς» κατηγορίες (π.χ. εξαρτημένη εργασία), με μοναδική επιφύλαξη λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Ελάχιστη διάρκεια άδειας τα 2 έτη.

Αυτόματη ανανέωση αδειών διαμονής για «ασφαλείς» κατηγορίες (π.χ. εξαρτημένη εργασία), με μοναδική επιφύλαξη λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Ελάχιστη διάρκεια άδειας τα 2 έτη. Μετάκληση εργαζομένων από τρίτες χώρες Απλούστευση διαδικασιών, δυνατότητα αλλαγής εργοδότη, ελάχιστο ηλικιακό όριο, ένταξη Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης ως εργοδοτών. Fast track διαδικασία για εργαζόμενους σε μεγάλα δημόσια έργα και στρατηγικές επενδύσεις.

Απλούστευση διαδικασιών, δυνατότητα αλλαγής εργοδότη, ελάχιστο ηλικιακό όριο, ένταξη Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης ως εργοδοτών. Fast track διαδικασία για εργαζόμενους σε μεγάλα δημόσια έργα και στρατηγικές επενδύσεις. Προσέλκυση υψηλής εξειδίκευσης Εισαγωγή νέων εθνικών θεωρήσεων (Tech Visa, Talent Visa), αύξηση διάρκειας Blue Card, επιτάχυνση προξενικών διαδικασιών. Άδειες διαμονής για φοιτητές ισχύουν για όλη τη διάρκεια σπουδών με δικαίωμα μερικής απασχόλησης και δυνατότητα παραμονής μετά την αποφοίτηση για αναζήτηση εργασίας.

Εισαγωγή νέων εθνικών θεωρήσεων (Tech Visa, Talent Visa), αύξηση διάρκειας Blue Card, επιτάχυνση προξενικών διαδικασιών. Άδειες διαμονής για φοιτητές ισχύουν για όλη τη διάρκεια σπουδών με δικαίωμα μερικής απασχόλησης και δυνατότητα παραμονής μετά την αποφοίτηση για αναζήτηση εργασίας. Ένταξη δικαιούχων διεθνούς προστασίας Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε τομείς με ελλείψεις (κατασκευές, αγροτική παραγωγή, τουρισμός), μείωση εξάρτησης από επιδόματα και ενίσχυση ένταξης στην αγορά εργασίας.

Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε τομείς με ελλείψεις (κατασκευές, αγροτική παραγωγή, τουρισμός), μείωση εξάρτησης από επιδόματα και ενίσχυση ένταξης στην αγορά εργασίας. Αυστηρές κυρώσεις για παράνομη διακίνηση Ισόβια κάθειρξη για διακινητές, απώλεια νομιμότητας για νόμιμους μετανάστες που συνδράμουν παράνομα διαμένοντες, υφ’ όρων απόλυση αλλοδαπών που εκτίουν πλημμεληματικές ποινές με άμεση απέλαση.

Ισόβια κάθειρξη για διακινητές, απώλεια νομιμότητας για νόμιμους μετανάστες που συνδράμουν παράνομα διαμένοντες, υφ’ όρων απόλυση αλλοδαπών που εκτίουν πλημμεληματικές ποινές με άμεση απέλαση. Νέο πλαίσιο για ΜΚΟ Απλούστευση εγγραφής στο μητρώο, ενίσχυση διαφάνειας, αυστηροποίηση κυρώσεων. Πολυετής κάθειρξη και διαγραφή ΜΚΟ από το μητρώο σε περίπτωση εμπλοκής σε διακίνηση, κατάργηση προνομιακών συμβάσεων, υποχρεωτικές διαγωνιστικές διαδικασίες για όλες τις συμβάσεις.

