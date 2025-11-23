Νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις: Ανοίγει ο δρόμος για την εθελοντική στράτευση γυναικών

Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΘΑ

23 Νοέ. 2025 10:50
Pelop News

Σε δημόσια διαβούλευση βρίσκεται το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή» έως τις 5 Δεκεμβρίου, με το οποίο τίθεται για πρώτη φορά θεσμικά το πλαίσιο της εθελοντικής στράτευσης γυναικών στην Ελλάδα.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει συνολικές ρυθμίσεις για τη θητεία, την εφεδρεία αλλά και τον νέο θεσμό «Θητεία – Ευκαιρία», μέσω του οποίου οι οπλίτες θα μπορούν να αποκτούν επαγγελματικές δεξιότητες αξιοποιήσιμες μετά τη στρατιωτική τους θητεία.

Το νέο πλαίσιο

Σύμφωνα με τις διατάξεις, οι γυναίκες που θα επιλέγουν να καταταγούν εθελοντικά θα υπηρετούν υπό το ίδιο καθεστώς με τους άνδρες οπλίτες. Η ηλικία κατάταξης ορίζεται από 20 έως 26 ετών, ενώ η διάρκεια της θητείας θα είναι 12 μήνες.

Οι εθελόντριες:

  • θα αποκτούν στρατιωτική ιδιότητα ίση με των ανδρών,

  • θα υπάγονται στους ίδιους στρατιωτικούς νόμους και κανονισμούς,

  • θα μπορούν να ανακατατάσσονται ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ),

  • μετά το 40ό έτος θα εντάσσονται στην εφεδρεία και θα καλούνται σε περίπτωση επιστράτευσης βάσει υπηρεσιακών αναγκών.

Η κατάταξη θα γίνεται κάθε χρόνο από 1η Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου, με αίτηση στη Διεύθυνση Στρατολογικού του ΓΕΣ. Ο ετήσιος αριθμός των γυναικών που θα γίνονται δεκτές θα καθορίζεται με απόφαση του υπουργείου.

Όπως και στους άνδρες, ο χρόνος θητείας:

  • θα λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης, με δυνατότητα αναγνώρισης και εξαγοράς,

  • θα μοριοδοτείται στις διαδικασίες πρόσληψης ΕΠΟΠ.

Όλες οι εθελόντριες θα υπηρετούν σε μονάδες του Στρατού Ξηράς, ενώ θα μπορούν να συμμετέχουν σε διαδικασίες επιλογής ως υποψήφιες ή δόκιμες έφεδροι αξιωματικοί.

Ενίσχυση κρίσιμων περιοχών

Το νομοσχέδιο εισάγει και σημαντικές αλλαγές στην εφεδρεία, με στόχο την ενίσχυση μονάδων σε κρίσιμες περιοχές, όπως ο Έβρος και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Προβλέπεται:

  • πρόσκληση των εφέδρων των ενεργών μονάδων τουλάχιστον μία φορά ανά τριετία,

  • πρόσκληση των εφέδρων των επιστρατευόμενων μονάδων μία φορά ανά πενταετία,

  • εκπαίδευση τουλάχιστον τριών ημερών σε κάθε κύκλο.

Θεσπίζεται η Ενεργός Εθελοντική Εφεδρεία

Νέος θεσμός αποτελεί η Ενεργός Εθελοντική Εφεδρεία, στην οποία θα μπορούν να εντάσσονται όσοι έφεδροι το επιθυμούν, έχοντας προτεραιότητα σε επιστρατευτικές ανάγκες.

Οι ενεργοί εθελοντές έφεδροι:

  • θα συμμετέχουν σε υπηρεσίες εθελοντικά ή μετά από υποχρεωτική κλήση,

  • θα φέρουν διακριτικό σήμα στη στολή,

  • θα διαθέτουν πρόσβαση—υπό προϋποθέσεις—σε στρατιωτικές λέσχες και πρατήρια,

  • θα νοσηλεύονται σε στρατιωτικά νοσοκομεία, εφόσον χρειαστεί.

Πηγή: Καθημερινή

