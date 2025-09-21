ΝΟΠ: Φιλικές δοκιμές και συμπεράσματα με Αλιμο

Την ευκαιρία να βγάλει χρήσιμα συμπέρασμα είχε η γυναίκεια ομάδα πόλο του ΝΟΠ η οποία το Σαββατοκύριακο φιλοξένησε την ομάδα του Άλιμου.

Η αθηναϊκή ομάδα με τον προπονητή Νίκο Δεληγιάννη, τον συνεργάτη του Τάσο Πυρπυρή και τον τεχνικό σύμβουλο Δημήτρη Μπιτσάκο, βρέθηκε στην Πάτρα προσκεκλημένη του ΝΟΠ για διήμερη κοινή προετοιμασία.

Μετά την ένταξη των δύο ξένων αθλητριών στην ομάδα την προηγούμενη εβδομάδα, τα κορίτσια του Βασίλη Κανελλόπουλου με πλήρη σύνθεση, είχαν την ευκαιρία να προπονηθούν μαζί με μια από τις καλύτερες ελληνικές ομάδες. Στις σημαντικές φιλικές αναμετρήσεις, μπόρεσαν να δοκιμάσουν την συνοχή της ομάδας και να εφαρμόσουν τις τακτικές του προπονητή, ενόψει της έναρξης του πρωταθλήματος της Α1 γυναικών στις 04/10.

