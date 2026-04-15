ΝΟΠ: Πτυχιούχος ο Νίκος Ανρικόπουλος

15 Απρ. 2026 17:19
Pelop News

Παράλληλα με την καριέρα του στην ομάδα πόλο του ΝΟΠ, όντας ένα από τα βασικά στελέχη και τη φετινή σεζόν, ο Νίκος Ανδρικόπουλος διαπρέπει και ως επιστήμονας.

Πρόσφατα, ο 24χρονος πολίστας ολοκλήρωσε τις σπουδαίες του και πήρε το πτυχίο του από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας.

Στην τελετή αποφοίτησης βρεθήκαν οι δικοί του άνθρωποι και του ευχήθηκαν καλή σταδιοδρομία, ενώ ευχές δέχθηκε και από τους συμπαίκτες του.

Την ίδια ώρα η ομάδα ανεβάζει στροφές για τον αγώνα με τον ΟΦΘ που θα γίνει το Σάββατο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ