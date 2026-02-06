ΝΟΠ: Σημαντικές διακρίσεις για 4 κολυμβητές

Συνεχίζουν οι διακρίσεις για το κολυμβητικό τμήμα του ΝΟΠ, καθώς 4 αθλήτριες ξεχώρισαν στους αγώνες μικρών αποστάσεων προαγωνιστικών 2026 και δείχνουν ότι βρίσκονται σε καλό δρόμο με τον προπονητή ης ομάδας Λευτέρη Μήτρακα να κάνει εξαιρετική δουλειά.

Συγκεκριμένα:

Στην κατηγορία Κορίτσια 10 ετών

Η Ελένη Στούπα κατέκτησε την 3η θέση

Η Αρετη Κατσιροπουλου κατέκτησε την 6η θέση

Στην κατηγορία Κορίτσια 11 ετών

Η Ζαχαρένια Παπανίκου κατέκτησε την 3η θέση

Η Ηλιάνα Βέρρα κατέκτησε την 7η θέση

