ΝΟΠ: Σημαντικές διακρίσεις για 4 κολυμβητές
Συνεχίζουν οι διακρίσεις για το κολυμβητικό τμήμα του ΝΟΠ, καθώς 4 αθλήτριες ξεχώρισαν στους αγώνες μικρών αποστάσεων προαγωνιστικών 2026 και δείχνουν ότι βρίσκονται σε καλό δρόμο με τον προπονητή ης ομάδας Λευτέρη Μήτρακα να κάνει εξαιρετική δουλειά.
Συγκεκριμένα:
Στην κατηγορία Κορίτσια 10 ετών
Η Ελένη Στούπα κατέκτησε την 3η θέση
Η Αρετη Κατσιροπουλου κατέκτησε την 6η θέση
Στην κατηγορία Κορίτσια 11 ετών
Η Ζαχαρένια Παπανίκου κατέκτησε την 3η θέση
Η Ηλιάνα Βέρρα κατέκτησε την 7η θέση
