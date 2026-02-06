ΝΟΠ: Σημαντικές διακρίσεις για 4 κολυμβητές

ΝΟΠ: Σημαντικές διακρίσεις για 4 κολυμβητές
06 Φεβ. 2026 13:07
Pelop News

Συνεχίζουν οι διακρίσεις για το κολυμβητικό τμήμα του ΝΟΠ, καθώς 4 αθλήτριες ξεχώρισαν στους αγώνες μικρών αποστάσεων προαγωνιστικών 2026 και δείχνουν ότι βρίσκονται σε καλό δρόμο με τον προπονητή ης ομάδας Λευτέρη Μήτρακα να κάνει εξαιρετική δουλειά.

Συγκεκριμένα:

Στην κατηγορία Κορίτσια 10 ετών

Η  Ελένη Στούπα κατέκτησε την 3η θέση

Η Αρετη Κατσιροπουλου κατέκτησε την 6η θέση

Στην κατηγορία Κορίτσια 11 ετών

Η Ζαχαρένια Παπανίκου κατέκτησε την 3η θέση

Η Ηλιάνα Βέρρα κατέκτησε την 7η θέση

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:56 Έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα: Ολοκληρώθηκε η έρευνα της Πυροσβεστικής – Διάτρηση σε σωλήνες προπανίου
15:48 Ποινική δίωξη στο Σμήναρχο που κατηγορείται για κατασκοπεία – Ομολόγησε και κινδυνεύει με αφαίρεση ιθαγένειας
15:40 Παναθηναϊκός: Έφυγε ο Φιλίπ Μλαντένοβιτς
15:32 Απαλλαγή ηθοποιού που κατηγορείται για βιασμό και απόπειρες βιασμού, ζήτησε η εισαγγελέας
15:24 Viral βίντεο από την Κίνα δείχνει πως άνδρας έβγαλε χρυσό από παλιές SIM
15:16 Καρκίνος ωοθηκών: Πώς η προληπτική αφαίρεση σαλπίγγων μειώνει έως και 80% τον κίνδυνο
15:08 Πάτρα: Εργασίες κλαδέματος φοινίκων και δέντρων την Κυριακή σε Βραχνέικα και οδό Γούναρη – Που θα κλείσουν οι δρόμοι
15:00 Ο Γιώργος Χατζηνάσιος σε μια εξομολόγηση ψυχής στην «Π»: «Ήμουν σαν μοναχός σε μοναστήρι»
14:57 Άνοιξη μέσα στον χειμώνα: Υψηλές θερμοκρασίες και βροχές στο σκηνικό των επόμενων ημερών
14:53   STAND-UP COMEDY με τους κωμικούς Ρούλη Μπουραντά, Άλεξ Τιτκώβ, Κώστα Κρύο και Χρήστο Κασραντά
14:50 Σκιές έντασης στο ΠΑΣΟΚ για τις συλλογικές συμβάσεις – Αντιδράσεις από κοινωνικούς φορείς και αιχμές για τη στάση του κόμματος
14:44 Στο μικροσκόπιο οι αναρτήσεις του σμήναρχου: Social media, κυβερνοασφάλεια και σκιές κατασκοπείας υπέρ της Κίνας
14:38 Ένταση στη Βουλή για τη Χίο: Σφοδρή αντιπαράθεση Αραμπατζή – Αναγνωστοπούλου
14:35 Λαβρόφ: Η επίθεση κατά του Αλεξέγεφ δείχνει την πρόθεση του Κιέβου να τορπιλίσει τις συνομιλίες
14:29 EFSA για ευλογιά αιγοπροβάτων: Χωρίς ασφαλή συμπεράσματα για εμβολιασμό στην Ελλάδα
14:26 Νέα πολιτική ένταση: Σφοδρή επίθεση Κωνσταντοπούλου σε κυβέρνηση μετά το ναυάγιο στη Χίο
14:20 Βιολάντα: Στο μικροσκόπιο οι σωληνώσεις μετά τη φονική έκρηξη – Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας
14:15 Τσουκαλάς: «Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια δικαιώνει τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ»
14:12 Τραυματισμός 70χρονης στην Ερμού από πτώση γυψοσανίδας κατά τη διάρκεια εργασιών
14:11 Το BACARDI Δίνει τον Ρυθμό στο Πατρινό Καρναβάλι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ