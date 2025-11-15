Νωρίτερα φέτος το Δώρο Χριστουγέννων: Ποιος ο λόγος, ποιοι το δικαιούνται και πώς υπολογίζεται

Το Δώρο Χριστουγέννων θα καταβληθεί νωρίτερα φέτος, καθώς η καθορισμένη ημερομηνία, 21 Δεκεμβρίου, πέφτει Κυριακή. Όλοι οι εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας δικαιούνται το Δώρο, που αντιστοιχεί σε έναν μηνιαίο μισθό ή 25 ημερομίσθια.

15 Νοέ. 2025 16:36
Pelop News

Φέτος, οι εργαζόμενοι θα δουν το Δώρο Χριστουγέννων να «μπαίνει» στους λογαριασμούς τους νωρίτερα από το συνηθισμένο, καθώς η 21η Δεκεμβρίου, τελευταία προθεσμία για την καταβολή του, συμπίπτει με Κυριακή. Οι εργοδότες οφείλουν, λοιπόν, να το καταβάλουν μέχρι την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, ώστε να μην θεωρηθεί εκπρόθεσμο.

Το Δώρο Χριστουγέννων αφορά όλους τους μισθωτούς που εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασής τους (ορισμένου ή αορίστου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης). Οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό λαμβάνουν έναν ολόκληρο μισθό, ενώ όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο, δικαιούνται 25 ημερομίσθια.

Η βάση υπολογισμού

Η 10η Δεκεμβρίου αποτελεί τη βάση υπολογισμού του ποσού. Αν η εργασιακή σχέση έχει λυθεί νωρίτερα, τότε λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές της ημέρας λύσης της σύμβασης.

Δικαιούχοι ανάλογα με τη διάρκεια απασχόλησης

Το χρονικό διάστημα αναφοράς για το Δώρο είναι από 1η Μαΐου έως 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους:

  • Όσοι εργάστηκαν όλο το διάστημα, δικαιούνται ολόκληρο το Δώρο.
  • Όσοι εργάστηκαν λιγότερο, λαμβάνουν αναλογικό ποσό, ίσο με 2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2 ημερομίσθια για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες εργασίας.

Τι ισχύει για άδειες και ασθένειες

Στον υπολογισμό περιλαμβάνονται νόμιμες άδειες, όπως ετήσια, μητρότητας ή σπουδαστική. Για την περίπτωση ασθένειας, προσμετρώνται μόνο τα «τριήμερα ασθενείας» κατά τα οποία δεν καταβάλλεται επίδομα από τον ασφαλιστικό φορέα, ενώ αφαιρούνται οι ημέρες που καταβάλλεται τέτοιο επίδομα.

Για εργαζόμενους με μερική απασχόληση

Το Δώρο υπολογίζεται βάσει των μειωμένων αποδοχών και του πραγματικού χρόνου απασχόλησης από 1η Μαΐου έως 31η Δεκεμβρίου.

