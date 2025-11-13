Νωρίτερα η επιστροφή ενοικίου και το επίδομα 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους, πότε θα καταβληθούν

Η καταβολή της επιστροφής ενοικίου αναμένεται για περίπου 1.180.000 νοικοκυριά. Στήριξη των χαμηλοσυνταξιούχων.

Νωρίτερα η επιστροφή ενοικίου και το επίδομα 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους, πότε θα καταβληθούν
13 Νοέ. 2025 8:47
13 Νοέ. 2025 8:47
Η επιστροφή ενοικίου και το επίδομα των 250 ευρώ για χαμηλοσυνταξιούχους θα καταβληθούν νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα, στις 28 Νοεμβρίου 2025, λόγω τραπεζικού ωραρίου, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η πληρωμή, που αρχικά είχε προγραμματιστεί για τις 30 Νοεμβρίου, αφορά περίπου 1,18 εκατομμύρια νοικοκυριά για την επιστροφή ενοικίου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις.

Επίδομα 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους 

Παράλληλα, το επίδομα των 250 ευρώ θα δοθεί σε χαμηλοσυνταξιούχους, ενισχύοντας τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα ενόψει των εορτών. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, στις 28 Νοεμβρίου, για τη διευκόλυνση των δικαιούχων.

Η διαδικασία καταβολής και τα κριτήρια επιλογής διασφαλίζουν ότι η ενίσχυση θα φτάσει έγκαιρα σε όσους την έχουν ανάγκη, με στόχο την οικονομική στήριξη ευάλωτων ομάδων.

Επιστροφή ενοικίου: Ποσά και κριτήρια

Οι δικαιούχοι της επιστροφής ενοικίου θα λάβουν το 1/12 του ετήσιου μισθώματος, με τα ποσά να φτάνουν:

  • Έως 800 ευρώ για την κύρια κατοικία.
  • Έως 800 ευρώ για φοιτητική κατοικία.
  • Επιπλέον 50 ευρώ για κάθε παιδί στην οικογένεια.

Για την ένταξη στο πρόγραμμα απαιτούνται τα εξής κριτήρια:

  • Εισόδημα: Έως 20.000 ευρώ για άγαμους, 28.000 ευρώ για έγγαμους ή συμβιούντες (προσαυξάνεται κατά 4.000 ευρώ ανά παιδί), και 31.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες (προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου).
  • Περιουσία: Έως 120.000 ευρώ, με προσαύξηση 20.000 ευρώ ανά παιδί. Για τη φοιτητική κατοικία δεν υπάρχει περιουσιακό όριο.

Η καταβολή γίνεται αυτόματα, χωρίς υποβολή αίτησης, απευθείας σε τραπεζικό λογαριασμό κάθε Νοέμβριο.

