Νορβηγία: Αδέρφια κατηγορούνται για στήσιμο αγώνων

Ένα σκάνδαλο στημένων αγώνων συνταράσσει τη Νορβηγία με πρωταγωνιστές δύο αδέλφια, που αγωνίζονται στην ίδια ομάδα και βρίσκονται στο επίκεντρο σοβαρών καταγγελιών για χειραγώγηση αγώνων.

Οι Μπιλάλ και Μούσα Ντζίε, ποδοσφαιριστές της KFUM Όσλο, είναι οι πρωταγωνιστές σε αυτό το σκάνδαλο που δεν είναι συχνό στο νορβηγικό ποδόσφαιρο.

Τα δύο αδέλφια αποφάσισαν να προσφύγουν κατά της δίμηνης τιμωρίας που τους επιβλήθηκε από τη Νορβηγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (NFF).

Η απόφαση για την προσωρινή αποβολή τους από την αγωνιστική δράση ελήφθη τον Μάρτιο, όταν οι αρχές ξεκίνησαν έρευνα εις βάρος τους για σοβαρή διαφθορά που σχετίζεται με παράνομο στοιχηματισμό. Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν σκεφτεί κανείς πως είναι αδέλφια.

Τι ζητούν οι αδελφοί Ντζίε

Στην έφεσή τους, οι Ντζίε ζητούν την πλήρη άρση της τιμωρίας, υποστηρίζοντας την αθωότητά τους. Εναλλακτικά, επιδιώκουν τον περιορισμό της, ώστε να αφορά μόνο τις εγχώριες διοργανώσεις. Η υπόθεση θα εξεταστεί από ανεξάρτητο εφετείο της NFF.

Παρά τη σοβαρότητα των κατηγοριών, η ομοσπονδία ξεκαθαρίζει πως η τιμωρία είναι προσωρινή και δεν συνιστά απόδειξη ενοχής. Ωστόσο, ήδη έχει υποστεί ζημιά η εικόνα του νορβηγικού ποδοσφαίρου.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Όσλο, συνολικά επτά άτομα εμπλέκονται στην υπόθεση, η οποία σχετίζεται με απάτη σε στοιχηματικές δραστηριότητες γύρω από ποδοσφαιρικούς αγώνες. Οι υποψίες εστιάζουν σε μεμονωμένες φάσεις και όχι σε αλλοίωση τελικών αποτελεσμάτων στους αγώνες, κάτι που αν επιβεβαιωθεί θα υπάρξει μικρότερη ποινή.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από διεθνή ειδοποίηση για ύποπτα συμβάντα στοιχηματισμού, γεγονός που κινητοποίησε τις νορβηγικές αρχές.

Παραμένουν εκτός ομάδας

Στο μεταξύ, η KFUM Όσλο κρατά χαμηλούς τόνους, με τη διοίκηση να δηλώνει ότι δεν έχει πλήρη εικόνα των στοιχείων. Οι δύο αδελφοί έχουν ήδη τεθεί εκτός αγωνιστικής δράσης και προπονήσεων, περιμένοντας την εξέλιξη της υπόθεσης που θα καθορίσει το μέλλον τους στο ποδόσφαιρο.

