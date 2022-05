Νορβηγία: Συναγερμός από επίθεση με μαχαίρι – Τέσσερις τραυματίες – Συνελήφθη ύποπτος ΝΕΟΤΕΡΑ

ΝΕΟΤΕΡΑ:

Συνελήφθη ύποπτος στην επίθεση με μαχαίρι που τραυματίστηκαν τέσσερις άνθρωποι, στο νοτιοανατολικό τμήμα της Νορβηγίας.

Συγκεκριμένα, η τοπική αστυνομία είχε ανακοινώσει ότι τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση που δέχθηκαν τυχαία με μαχαίρι στο Νούμενταλ, στη νοτιοανατολική Νορβηγία.

Το ένα από τα θύματα βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, προσθέτει η αστυνομία της Νορβηγίας.

