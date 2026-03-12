Νορβηγία: Μεγάλη αστυνομική κινητοποίηση σε συναγωγή στο Τρόντχαϊμ

Μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας καταγράφηκε το απόγευμα της Πέμπτης στη συναγωγή του Τρόντχαϊμ στη Νορβηγία, μετά από αναφόρες για ύποπτο περιστατικό στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, γύρω στις 17:45 και σύμφωνα με ανώνυμο μάρτυρα που μίλησε στην εφημερίδα Adresseavisen, πολλά περιπολικά και αρκετοί ένοπλοι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο γύρω από τη συναγωγή στο Τρόντχαϊμ.

Σύμφωνα με το tv2.no, η αστυνομία με την σειρά της λίγη ώρα αργότερα επιβεβαίωσε ότι βρισκόταν στον χώρο της συναγωγής με ενισχυμένες δυνάμεις, ενώ διερευνούσε περιστατικό που είχε αναφερθεί στην περιοχή.

Suspect is at large. An area near the synagogue in Trondheim has been cordoned off. pic.twitter.com/v4A8Jw9I3W — NorthScope OSINT (@NorthScope) March 12, 2026



«Ερευνούμε ύποπτη συμπεριφορά στη συναγωγή. Ένα άτομο έφυγε από τον τόπο του συμβάντος με ένα όχημα και η αστυνομία αναζητά το όχημα», δήλωσε σε μήνυμα προς τα μέσα ενημέρωσης ο διευθυντής επιχειρήσεων Bjørn Rune Sellgren.

Ένας τοπικός δημοσιογράφος ανέφερε ότι είχε προγραμματιστεί μια εκδήλωση στη συναγωγή, αλλά η περιοχή έκτοτε έχει αποκλειστεί πλήρως, χωρίς να επιτρέπεται σε κανέναν να εισέλθει ή να εξέλθει.

Τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τη συναγωγή είχαν ήδη ενισχυθεί μετά την επίθεση στην αμερικανική πρεσβεία στο Όσλο στις 8 Μαρτίου, η οποία ώθησε τις αρχές να αυξήσουν τα προστατευτικά μέτρα στα εβραϊκά ιδρύματα.

Το περιστατικό αυτό έρχεται λίγη ώρα μετά την επίθεση σε συναγωγή του Γουέστ Μπλούμφιλντ στο Μίσιγκαν όπου ένας άνδρας εισέβαλε με το αυτοκίνητο του στη συναγωγή Temple Israel και στη συνέχεια ξεκίνησε να πυροβολεί. Ο ένοπλος πλησίασε τους φρουρούς και σημειώθηκε ανταλλαγή πυροβολισμών, με το Associated Press να αναφέρει ότι ο δράστης σκοτώθηκε από τα πυρά των φρουρών. Όλοι όσοι βρίσκονταν στο γειτονικό σχολείο και τον παιδικό σταθμό απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



