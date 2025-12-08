Νορβηγία: Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο

“Συναγερμός” σήμανε πριν από λίγες ώρες στη Νορβηγία, καθώς η αστυνομία αναφέρει ότι ένα άτομο συνελήφθη μετά από αναφορές για πυροβολισμούς σε εμπορικό κέντρο του Όσλο, μετέδωσε το Reuters.

Η νορβηγική αστυνομία ανακοίνωσε ότι έλαβε αναφορές για πυροβολισμούς σε εμπορικό κέντρο στο Όσλο και ότι ο ύποπτος δράστης συνελήφθη.

Η αστυνομία ερευνούσε τον χώρο για πιθανά θύματα και άλλους εμπλεκόμενους, σύμφωνα με δήλωση της.

Σε μια τελευταία ενημέρωση, η νορβηγική αστυνομία δήλωσε ότι είχε ψάξει σχεδόν ολόκληρο το κέντρο και δεν είχε βρει κανέναν τραυματία. Αναφέρει ότι εργάζονται για να αποκτήσου νπερισσότερες πληροφορίες για τον ύποπτο δράστη.

Σύμφωνα με τα νορβηγικά ΜΜΕ, οι πυροβολισμοί έλαβαν χώρα μέσα στο εμπορικό κέντρο και ότι οι Αρχές έχουν ζητήσει από τους ανθρώπους να μείνουν μακριά από την περιοχή σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι σκοπευτές ή ύποπτοι.

«Από ό,τι γνωρίζουμε, υπάρχει ένα άτομο, αλλά προσπαθούμε να διαπιστώσουμε αν υπάρχουν και άλλα άτομα που εμπλέκονται», τόνισε η αστυνομία.

