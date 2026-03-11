Νορβηγία: Τρεις συλλήψεις μετά τη βομβιστική επίθεση στη πρεσβεία των ΗΠΑ

Οι αρχές της Νορβηγίας προχώρησαν στη σύλληψη τριών υπόπτων για τη βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε την Κυριακή στην Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Όσλο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η έκρηξη προκλήθηκε από αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό ο οποίος εξερράγη τις πρώτες πρωινές ώρες, προκαλώντας υλικές ζημιές στην είσοδο του προξενικού τμήματος της διπλωματικής αποστολής.

Παρά την ισχυρή έκρηξη, οι αρχές διευκρίνισαν ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Έρευνα για τρομοκρατική ενέργεια

Όπως δήλωσε ο εισαγγελέας της αστυνομίας Κρίστιαν Χάλτο, οι τρεις συλληφθέντες θεωρούνται ύποπτοι για συμμετοχή σε τρομοκρατική βομβιστική επίθεση.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθούν τα κίνητρα των δραστών αλλά και το ενδεχόμενο συμμετοχής και άλλων προσώπων στην επίθεση.

Τη Δευτέρα η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες ενός εκ των υπόπτων. Στις εικόνες διακρίνεται άτομο με κουκούλα και σκούρα ρούχα, του οποίου το πρόσωπο δεν είναι ορατό, να κρατά τσάντα ή σακίδιο πλάτης.

Οι αρχές συνεχίζουν την ανάλυση στοιχείων και υλικού από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή της Όσλο, ενώ η ασφάλεια γύρω από διπλωματικές αποστολές παραμένει αυξημένη.

