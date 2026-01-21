Νοσοκομεία: Αλλαγές στην εφημερία των Επειγόντων στην Πάτρα – Στον «Άγιο Ανδρέα» μετά τις 15:00 τα περιστατικά

Αλλαγές στην εφημερία των Επειγόντων Περιστατικών ανακοινώθηκαν από την 6η ΥΠΕ για σήμερα στην Πάτρα, στο πλαίσιο των μέτρων για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας. Σύμφωνα με την ενημέρωση, η εφημερία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών (Ρίο) δεν θα συνεχιστεί μετά τις 15:00.

Από το απόγευμα και μετά, τα επείγοντα περιστατικά ενηλίκων θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά από το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας». Για τον λόγο αυτό, οι πολίτες που χρήζουν άμεσης ιατρικής φροντίδας καλούνται να προσέρχονται απευθείας στο συγκεκριμένο νοσηλευτικό ίδρυμα, προκειμένου να αποφευχθεί ταλαιπωρία και καθυστερήσεις.

Μόνο παιδιατρικά επείγοντα στο Ρίο

Διευκρινίζεται ότι στο ΠΓΝ Πατρών (Ρίο) θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται αποκλειστικά και μόνο τα επείγοντα παιδιατρικά περιστατικά. Η προσέλευση των πολιτών θα πραγματοποιείται από την κύρια είσοδο του νοσοκομείου και όχι από την είσοδο του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ).

Ακύρωση απογευματινών ιατρείων

Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι όλα τα απογευματινά ιατρεία που ήταν προγραμματισμένα για σήμερα στο ΠΓΝ Πατρών (Ρίο) ακυρώνονται. Οι ασθενείς θα ενημερωθούν για τον επαναπρογραμματισμό των ραντεβού τους σε επόμενο χρόνο.

Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους πολίτες να δείξουν κατανόηση και να ακολουθούν τις οδηγίες, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων και η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των επειγόντων περιστατικών.

