Νοσοκομεία: Αλλαγές στην εφημερία των Επειγόντων στην Πάτρα – Στον «Άγιο Ανδρέα» μετά τις 15:00 τα περιστατικά

Στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» θα εξυπηρετούνται οι πολίτες που χρειάζονται άμεση ιατρική περίθαλψη – Μόνο παιδιατρικά επείγοντα στο ΠΓΝ Πατρών (Ρίο)

Νοσοκομεία: Αλλαγές στην εφημερία των Επειγόντων στην Πάτρα – Στον «Άγιο Ανδρέα» μετά τις 15:00 τα περιστατικά
21 Ιαν. 2026 14:30
Pelop News

Αλλαγές στην εφημερία των Επειγόντων Περιστατικών ανακοινώθηκαν από την 6η ΥΠΕ για σήμερα στην Πάτρα, στο πλαίσιο των μέτρων για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας. Σύμφωνα με την ενημέρωση, η εφημερία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών (Ρίο) δεν θα συνεχιστεί μετά τις 15:00.

Από το απόγευμα και μετά, τα επείγοντα περιστατικά ενηλίκων θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά από το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας». Για τον λόγο αυτό, οι πολίτες που χρήζουν άμεσης ιατρικής φροντίδας καλούνται να προσέρχονται απευθείας στο συγκεκριμένο νοσηλευτικό ίδρυμα, προκειμένου να αποφευχθεί ταλαιπωρία και καθυστερήσεις.

Μόνο παιδιατρικά επείγοντα στο Ρίο

Διευκρινίζεται ότι στο ΠΓΝ Πατρών (Ρίο) θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται αποκλειστικά και μόνο τα επείγοντα παιδιατρικά περιστατικά. Η προσέλευση των πολιτών θα πραγματοποιείται από την κύρια είσοδο του νοσοκομείου και όχι από την είσοδο του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ).

Ακύρωση απογευματινών ιατρείων

Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι όλα τα απογευματινά ιατρεία που ήταν προγραμματισμένα για σήμερα στο ΠΓΝ Πατρών (Ρίο) ακυρώνονται. Οι ασθενείς θα ενημερωθούν για τον επαναπρογραμματισμό των ραντεβού τους σε επόμενο χρόνο.

Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους πολίτες να δείξουν κατανόηση και να ακολουθούν τις οδηγίες, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων και η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των επειγόντων περιστατικών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:13 Αναβλήθηκε παιχνίδι του Κυπέλλου Ερασιτεχνών
17:10 Κακοκαιρία: Πλημμύρες στον Κόρφο Κορινθίας ΒΙΝΤΕΟ
17:02 Πάτρα: Μητέρα ΑμεΑ προσέφυγε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο εναντίον του Δήμου για κατάσχεση
16:54 Χανιά: Ένοχος ο 45χρονος με την Porsche – «Εκανε το αυτοκίνητό του θανατηφόρο όπλο» είπε η εισαγγελέας
16:46 Παναθηναϊκός: Χωρίς τον Ναν και κόντρα στη Μακάμπι
16:38 Καταστροφές από θυελλώδεις ανέμους σε Ευηνοχώρι και Ναυπακτία – Σοβαρές ζημιές σε καλλιέργειες, σχολεία και υποδομές
16:30 Κλειστά σχολεία: Σε ποιες περιοχές δεν θα ανοίξουν την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου
16:22 Ο Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός: Αιχμές σε Ευρώπη και Βρετανία για ενέργεια και γεωπολιτική – Τι είπε για τη Γροιλανδία
16:12 Γιατί το 112 για την κακοκαιρία εμφανίστηκε και σε ορισμένα POS
16:04 Πάλι στο προσκήνιο οι «χαμένες» δικογραφίες – Αύριο το Εφετείο
15:56 Ολυμπιακός: Χωρίς Μιλουτίνοφ στην Πόλη για τον αγώνα με την Εφές
15:48 Τρία ακόμη «δελφίνια» της ΝΕΠ στην Εθνική Κορασίδων
15:48 Εκδήλωση στην Πάτρα: “Η Ελλάδα στην Πρωτοπορία της Ιατρικής Έρευνας και Πράξης” – Τη Δευτέρα 26/1
15:42 Η Σενεγάλη κατακτά έναν τρομερό τελικό!
15:40 ΤτΕ: Πάνω από 36 εκατ. οι τουρίστες στο 11μηνο του 2025
15:36 Tην Κυριακή η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΣΜΑΧ «Φειδιππίδης»
15:33 Τάκης Θεοδωρικάκος: «Τον Φεβρουάριο ψηφίζεται το νομοσχέδιο για την απλοποίηση των διαδικασιών στον τομέα της Βιομηχανίας»
15:29 Τριετής παράταση της Cycling Greece – Θεσμική συνέχεια για τον ΔΕΗ Tour of Hellas
15:27 Ο Μακρόν ζήτησε από το ΝΑΤO να πραγματοποιήσει στρατιωτική άσκηση στη Γροιλανδία
15:22 Γεωργία Μυλωνά: Η Καθλίν που βλέπει, ακούει και αντέχει στο «Ταξίδι Μεγάλης Μέρας Μέσα στη Νύχτα»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ