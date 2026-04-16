Νοσοκομείο Κεφαλονιάς: Διαψεύδει τις καταγγελίες για τα ΤΕΠ μετά τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης έκανε ανάρτηση με την ανακοίνωση του νοσοκομείου Κεφαλονιάς στο οποίο μεταφέρθηκε αναίσθητη η 19χρονη Μυρτώ που έχασε τη ζωή της αφότου εγκαταλείφθηκε αβοήθητη από τους τρεις συλληφθέντες σε πλατεία στο Αργοστόλι.

Νέες αποκαλύψεις για τη 19χρονη: «Πάρε ένα κρασί ή τζιν να πιεις για να χαλαρώσεις»

Στην ανακοίνωση του το νοσοκομείο απαντά σε αναφορές που έκαναν λόγο για καθυστερημένη προσέλευση ιατρών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) το πρωί της 14ης Απριλίου 2026, τονίζοντας ότι ιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό ενήργησαν άμεσα και υποδειγματικά.

Η διοίκηση του νοσοκομείου υπογραμμίζει ότι το προσωπικό εκπλήρωσε πλήρως το καθήκον του, όπως πράττει σε κάθε περίπτωση, απορρίπτοντας τις καταγγελίες ως κακόβουλες. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι το σύνολο των εργαζομένων υπερασπίζεται με κάθε μέσο την υγεία των πολιτών.

Η ανακοίνωση του Νοσοκομείου Κεφαλονιάς

«Σχετικά με τις ψευδείς και συκοφαντικές αναφορές, δήθεν νοσηλευτικού προσωπικού του Νοσοκομείου, για τη μη έγκαιρη προσέλευση ιατρών στο ΤΕΠ το πρωί της 14/04/2026, θα ήθελα να ενημερώσω ότι οι ιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου επιτέλεσαν στο ακέραιο το καθήκον τους, με υποδειγματικό τρόπο, όπως το κάνουν και σε κάθε περίπτωση και κάθε κακόβουλη αναφορά καταδικάζεται από τη διοίκηση και όλο το προσωπικό του Νοσοκομείου, το οποίο με κάθε τρόπο και μέσο υπερασπίζεται την υγεία των συμπολιτών μας.

Ο Κοινός Διοικητής των διασυνδεόμενων Γ.Ν.Κεφαλληνίας

& Γ.Ν.Ληξουρίου «Μαντζαβινάτειο»

Δημήτρης Μαρτίνης».

Ως προς τα γεγονότα με την Μυρτώ στην Κεφαλλονιά το Νοσοκομείο εξέδωσε και αυτό επίσημη ανακοίνωση pic.twitter.com/rloIM7fCxC — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 16, 2026

