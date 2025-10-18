Νοσοκομείο Μεσολογγίου: Ασθενής με διαβήτη κινδύνευσε να χάσει το πόδι του -Καταγγελία κόρης για αδιαφορία γιατρών

Σοβαρές καταγγελίες για τη λειτουργία του Νοσοκομείου Μεσολογγίου έρχονται στο φως, ύστερα από ανάρτηση γυναίκας που περιγράφει την περιπέτεια του πατέρα της. Ο διαβητικός ασθενής, σύμφωνα με την ίδια, κινδύνευσε να χάσει το πόδι του εξαιτίας λανθασμένων ιατρικών εκτιμήσεων, με τη μεταφορά του σε άλλο νοσοκομείο να αποδεικνύεται σωτήρια.

Αντιδράσεις προκαλεί η ανάρτηση μιας γυναίκας από τη Γουριά Μεσολογγίου, η οποία καταγγέλλει την αντιμετώπιση που είχε ο πατέρας της στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου. Όπως περιγράφει, ο ηλικιωμένος άνδρας, που πάσχει από σακχαρώδη διαβήτη, παρουσίασε μόλυνση στο δάχτυλο του ποδιού και επισκέφθηκε το νοσοκομείο για εξέταση.

Εκεί, χειρουργός του συνέστησε απλή αντιβιοτική αγωγή, διαβεβαιώνοντάς τον ότι δεν υπήρχε λόγος ανησυχίας, παρά την ύπαρξη ανοικτής πληγής, και του ζήτησε να επισκέπτεται το Κέντρο Υγείας για καθαρισμό. Ωστόσο, η κατάσταση του ποδιού δεν βελτιώθηκε. Ο γιατρός του Κέντρου Υγείας συνέστησε συνέχιση της ίδιας θεραπείας, αλλά όταν ολοκληρώθηκε και η δεύτερη αγωγή, η εικόνα επιδεινώθηκε: «Το δάχτυλο είχε πρηστεί και είχε γίνει μωβ», έγραψε η κόρη του.

Με πυρετό 38,5, ο ασθενής επέστρεψε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε για τρεις ημέρες με ενδοφλέβια αντιβίωση. Παρά την επιδείνωση, η γιατρός υποστήριζε ότι «με έναν καθαρισμό θα λυθεί το πρόβλημα». Η οικογένεια αποφάσισε να ζητήσει μεταφορά σε άλλο νοσοκομείο, ωστόσο — σύμφωνα με την ανάρτηση — αντιμετώπισε αρχικά άρνηση από τη χειρουργό.

Η μεταφορά τελικά έγινε έπειτα από πολιτική παρέμβαση, ακόμη και σε επίπεδο υπουργείου Υγείας. Στο δεύτερο νοσοκομείο κρίθηκε αναγκαίος ο ακρωτηριασμός του δαχτύλου, ώστε να σωθεί η ζωή του ασθενούς.

Η γυναίκα καταλήγει τονίζοντας ότι, εάν ο πατέρας της είχε παραμείνει στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου, το λιγότερο που θα είχε συμβεί θα ήταν να χάσει ολόκληρο το πόδι του, κάνοντας λόγο για «τραγική αδιαφορία» και ζητώντας να διερευνηθεί η υπόθεση.

