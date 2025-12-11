Νοσοκομείο Ρίου: Διασωληνωμένος οικοδόμος μετά από εργατικό ατύχημα

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, νοσηλευέται διασωληνωμένος 51χρονος εργάτης αλβανικής υπηκοότητας, που τραυματίστηκε σοβαρά, όταν έπεσε κατά τη διάρκεια εργασιών σε οικοδομή, επί της οδού Ελληνος Σρατιώτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο οικοδόμος, έπεσε από τον τρίτο όροφο νεοαναγειρόμενου κτιρίου, σε κενό φρεατίου ανελκυστήρα, Μεταφέρθηκε άμεσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, όπου και διασωληνώθηκε,

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του επιβλέποντος του έργου ο οποίος στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

