Νόσος Πάρκινσον: Νέα μελέτη αποκαλύπτει ρόλο των εντερικών μακροφάγων στην εξάπλωση τοξικών πρωτεϊνών

Νέα έρευνα σε ποντίκια, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature (28 Ιανουαρίου 2026), ενισχύει τη θεωρία ότι η νόσος Πάρκινσον μπορεί να ξεκινά στο έντερο και να εξαπλώνεται στον εγκέφαλο μέσω κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος. Η μελέτη, από ερευνητές του UK Dementia Research Institute στο University College London (UCL) και χρηματοδοτούμενη από την Chan Zuckerberg Initiative, εστιάζει στον ρόλο των εντερικών μακροφάγων (muscularis externa macrophages – ME-Macs), εξειδικευμένων ανοσοκυττάρων που λειτουργούν ως «πρώτη γραμμή άμυνας» στο εντερικό τοίχωμα.

Οι επιστήμονες εισήγαγαν τοξική α-συνουκλεΐνη (misfolded alpha-synuclein, πρωτεΐνη χαρακτηριστική της νόσου Πάρκινσον) στο λεπτό έντερο ποντικιών. Τα μακροφάγα του εντέρου «καταβρόχθισαν» την πρωτεΐνη, παρουσίασαν δυσλειτουργία στα λυσοσώματά τους και ενεργοποίησαν ανοσοαπόκριση που οδήγησε σε εξάπλωση της παθολογίας μέσω του gut-brain axis (άξονας έντερο-εγκέφαλος), φτάνοντας στον εγκέφαλο και προκαλώντας νευροεκφυλισμό.

Κρίσιμο εύρημα: Η μείωση του αριθμού των εντερικών μακροφάγων (πριν την εισαγωγή α-συνουκλεΐνης) οδήγησε σε:

Σημαντικά μειωμένη εξάπλωση της τοξικής πρωτεΐνης στον εγκέφαλο

Βελτίωση των κινητικών συμπτωμάτων στα ποντίκια

Η μελέτη υποδεικνύει ότι τα μακροφάγα δεν είναι απλοί «παρατηρητές», αλλά ενεργοί συμμετέχοντες στην παθογένεση, προωθώντας δυσλειτουργική ανοσοαπόκριση που διευκολύνει τη μεταφορά παθολογικής α-συνουκλεΐνης.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι η ανακάλυψη ανοίγει δρόμο για πρώιμες θεραπευτικές παρεμβάσεις, πριν εμφανιστούν τα κινητικά συμπτώματα (π.χ. τρέμουλο, ακαμψία), στοχεύοντας τα εντερικά μακροφάγα ή σχετικές ανοσολογικές οδούς. Σε επόμενα στάδια, θα εξετάσουν:

Πώς ακριβώς το ανοσοποιητικό βλάπτει τον εγκέφαλο

Πιθανούς φαρμακευτικούς στόχους

Χρήση δεικτών φλεγμονής στο αίμα για πρώιμη διάγνωση

Η έρευνα ενισχύει την άποψη ότι η νόσος Πάρκινσον μπορεί να έχει «bottom-up» προέλευση (από έντερο προς εγκέφαλο), μέσω του πνευμονογαστρικού νεύρου και ανοσολογικών μηχανισμών, και προσφέρει ελπίδα για προληπτικές/τροποποιητικές θεραπείες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



