Νότια Αφρική: Επιχείρηση διάσωσης σε παράνομο ορυχείο χρυσού – 36 πτώματα ΒΙΝΤΕΟ

Διασώστες στη Νότια Αφρική ανέσυραν 36 πτώματα και απεγκλώβισαν 82 επιζώντες από ένα ορυχείο χρυσού σε μεγάλο βάθος κάτω από τη γη μέσα σε δύο ημέρες, όπως δήλωσε σήμερα η αστυνομία, η οποία πρόσθεσε πως οι επιζώντες θα αντιμετωπίσουν κατηγορίες για παράνομη εξόρυξη και μετανάστευση.

Η αστυνομία άρχισε να πολιορκεί το ορυχείο τον Αύγουστο και απέκοψε τον εφοδιασμό με τρόφιμα και νερό στην προσπάθεια να αναγκάσει τους χρυσωρύχους να βγουν από αυτό για να τους συλλάβει στο πλαίσιο της καταστολής της παράνομης εξόρυξης.

A disturbing video has surfaced online, shedding light on the dire conditions endured by illegal miners at the Stilfontein mine shaft.

The footage captures a long line of miners waiting for food, which is shown to be a scant portion of watery porridge. pic.twitter.com/y6t11qreNA

— MDN NEWS (@MDNnewss) January 12, 2025