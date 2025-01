Νότια Κορέα: Αεροπλάνο έπιασε φωτιά σε αεροδρόμιο στο Μπουσάν

Συναγερμός λίγο πριν τις 10:30 το βράδυ (τοπική ώρα) στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας, όταν ένα αεροπλάνο Airbus A321 έπιασε φωτιά στο αεροδρόμιο Gimhae.

Δεν υπάρχουν θύματα μεταξύ των 169 επιβατών και των επτά μελών του πληρώματος από την πυρκαγιά, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap επικαλούμενο τις πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς όλοι τους κατάφεραν να εκκενώσουν το φλεγόμενο αεροσκάφος με τη χρήση τσουλήθρας.

An Air Busan Airbus A321 was evacuated at Busan-Gimhae Airport, South Korea after reports of a fire on board.https://t.co/0vLk8pgWxZ

— Aviation Safety Network (ASN) (@AviationSafety) January 28, 2025