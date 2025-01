Νότια Κορέα: Δεκάδες παγιδευμένοι σε οκταώροφο κτίριο που έχει πάρει φωτιά ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Πολλοί άνθρωποι έχουν παγιδευτεί σε ένα εμπορικό κτίριο που έχει ξεσπάσει φωτιά στην πόλη Σεονγκνάμ της Νότιας Κορέας, που βρίσκεται στα νότια της πρωτεύουσας Σεούλ.

Το δίκτυο μετέδωσε πλάνα του κτιρίου που φαίνεται να είναι τουλάχιστον οκταώροφο και καλύπτεται από μαύρο καπνό ενώ η φωτιά μαίνεται στους χαμηλούς ορόφους.

Δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για θύματα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό μέσο Κorea Ηerald, περίπου 40 άτομα διασώθηκαν από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ενώ άλλα 50 άτομα κατάφεραν να βγουν μόνα τους από το κτίριο, όταν ξέσπασε η φωτιά.

Δείτε εικόνα από το σημείο

#BREAKING

Major fire in 8-story commercial building, Seongnam. Level 2 response; 100+ firefighters involved. People trapped; avoid area due to smoke. No casualties reported yet. pic.twitter.com/nZMQ4VWq0G

— Grok Media (@KekiusGrok) January 3, 2025